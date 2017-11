Deutscher Kurzfilmpreis 2017

Ausgabe November 2017

Jurybegründungen zur Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises 2017

Gestern verlieh Amtschef der BKM, Günter Winands auf einer festlichen Gala in Kölns größtem Programmkino „Cinenova“ den Deutschen Kurzfilmpreis 2017.

Die Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises 2017 richtet die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien in diesem Jahr in Kooperation mit der ifs internationale filmschule Köln sowie der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) aus. Zu den Förderern und Unterstützern der Veranstaltung zählen die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen sowie die Stadt Köln.

Kategorie: Spielfilm mit einer Laufzeit bis 10 Minuten Deutscher Kurzfilmpreis:

„PIX“ von Sophie Linnenbaum

Ein Geburtsschrei, tiefe Atmung, noch ein Schrei – das Baby ist da! Und kaum auf der Welt, folgt schon das erste Foto: Die glücklichen Eltern mit dem Kleinen im Arm. Klick! Rasant geht es weiter. Die Wohnzimmerwand wird weggeschoben, um der nächsten Kulisse Platz zu schaffen. Blitz! Schuleinführung, Kindergeburtstag und Schulabschluss. Klick! Hochzeit, Urlaub, Weihnachten in der Familie. Und der Kreislauf kann von vorn beginnen. In einer grandiosen Inszenierung hält PIX ganz individuelle und zugleich universelle Momentaufnahmen des Lebens fest. Mit einer charmanten Choreografie und perfektem Timing werden Schnappschüsse aneinander gereiht, die sich beschwingt zum belebten Fotoalbum entfalten. Die Regisseurin und Autorin Sophie Linnenbaum spielt in ihrem Film PIX augenzwinkernd mit der Sehnsucht, die großen Augenblicke im Lebenszyklus festzuhalten und überzeugt mit unerschöpflichem Ideenreichtum – überraschend, virtuos und originell!

Kategorie: Spielfilm mit einer Laufzeit von mehr als 10 bis 30 Minuten

Deutscher Kurzfilmpreis: „GABI“ von Michael Fetter Nathansky

Gabi arbeitet als Fliesenlegerin auf dem Bau. Sie ist ein gutmütiger Mensch, jeder nutzt sie aus: der Freund, die Schwester, selbst ihr Lehrling benutzt sie als Testadressatin für seine privaten Trennungsfantasien. Doch Gabi findet an diesem emotionalen Theater gefallen: Als würde sie Gefühle als völlig neue Ausdrucksform entdecken, beginnt sie eifrig, emotional verschieden eingefärbte Varianten von Alltagsszenen zu proben. Michael Fetter Nathanskys Film GABI ist das perfekt komponierte Porträt einer guten Seele, die buchstäblich gelernt hat, immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Gabis Entwicklung erscheint in ihrer vielschichtigen Form als wunderbarer Zerrspiegel unseres so reglementierten Miteinanders kalkulierter Emotionen. Diese erzählerische Tiefe kombiniert mit fließendem Timing, stimmiger Bildgestaltung und einem großartigen Ensemble um Hauptdarstellerin Gisa Flake machen GABI zu einem herausragenden Beispiel aktueller deutscher Erzählkunst.

Kategorie: Animationsfilm mit einer Laufzeit bis 30 Minuten

Deutscher Kurzfilmpreis: „Schwarze Welle“ von Mariola Brillowska

Frau Ausweis sitzt mitten im Meer und macht gerade Mittagspause. Sie wundert sich sehr, dass der schiffbrüchige Afrikaner, der gerade 12 Stunden geschwommen ist, weder Ausweis noch Mittagessen dabei hat. Aber sie teilt dann doch ihre Vitaminkekse, ruft ihren Diener an und bringt ihn auf eine Insel, von der er später mit all den anderen Flüchtlingen wieder ins Meer zurückgespült wird. Vielleicht nach Europa, vielleicht auch nicht. „Die Schwarze Welle“ ist nicht nur ein Animationsfilm, es ist ein politisches Statement, das unterhaltsam und bitterböse, aber vor allem völlig unprätentiös die Probleme der europäischen Flüchtlingspolitik im Mittelmeer offenlegt. Grundlage für den Film bietet eine private Aufnahme als improvisiertes Hörspiel von Felix Kubin und Bela Brillowska. Dieser Dialog wurde von Mariola Brillowska in ihrer besonderen Handschrift, in reduzierten, aber leuchtenden Farben auf schwarzem Grund animiert. Die Wirkung ihrer pointierten Bilder im Zusammenspiel mit dem trockenen Dialog zu dieser hochbrisanten Thematik ist nicht nur verblüffend sondern nachhaltig.

Kategorie: Experimentalfilm mit einer Laufzeit bis 30 Minuten

Deutscher Kurzfilmpreis: „LANDSTRICH“ von Juliane Ebner

In 30 Minuten entwirft Landstrich ein detailliertes Familienpanorama, in dem „Großmutters schlechtes Gewissen“, versäumt zu haben, sich und die Kinder beim Eintreffen der Roten Armee mittels einer vom Wehrmachts-Ehemann zurückgelassenen Pistole zu richten, ursächlich wird für das Überleben der Familie und mithin für das Leben der Filmemacherin selbst. Juliane Ebner führt uns vor, was alles nicht geschehen wäre, hätte Großmutter keine Skrupel gehabt und abgedrückt. Ihre Mutter und deren deutsch-russischen Bruder, die Filmemacherin selbst und ihren Film – hätte es nicht gegeben. Vom Reichstagsbrand über die Euthanasie-Gesetze der Nazis, den Verwerfungen der letzten Kriegsmonate bis hin zur deutschen Teilung- diese ernste und zugleich augenzwinkernde oral-history entwirft ein Panorama, in dem Ursache und Wirkung, Politik, Zufall und Moral verschmelzen und sich ursächlich bedingen.

Im Brennpunkt Deutscher Geschichte und deutscher Geschichten leuchtet dieser seltene Film, der – vorgetragen in distanziert ironischem Duktus, der jegliche Betroffenheit ausklammert und uns erst damit betroffen macht, – den Weg einer Familie durch die Zeiten so messerscharf und mit tiefem Gefühl beschreibt, wie es nur große Filme können.

Kategorie:

Dokumentarfilme mit einer Laufzeit bis 30 Minuten

Deutscher Kurzfilmpreis: „Oh Brother Octopus“ von Florian Kunert

Licht und Schatten liegen eng beisammen. Auch bei diesem ungewöhnlichen Film von Florian Kunert. Er entführt uns mit zauberhaften Unterwasserbildern von Mensch und Oktopus in die Welt der indonesischen Seenomaden, zeigt ihre innige Verbindung zu diesen Tieren, die sie als ihre Zwillinge anerkennen, zeigt ihre Rituale und das tägliche Leben auf dem Wasser. Doch was wie ein Märchen beginnt wird schnell zum Alptraum. Als im Film der erste Oktopus getötet wird, färbt sich das Meer dunkel und das Leben der Seenomaden kommt in der Realität an. Denn die parallele Hochglanzwelt der Großstadt bricht wie ein Monster unaufhörlich auf sie ein und bedroht ihren Lebensraum – nicht nur am Strand, sondern auch auf und im Wasser. Denn die Stadt muss wachsen, zur Not ins Wasser hinein. In einer Mischung aus subjektiver Kamera, Beobachtung und Interview gibt uns der Film Einblicke in das tägliche Leben der Taucher, die nun nach Abfall im Meer suchen, um zu überleben. Einige wollen mit ihren Familien bald weggehen- weg vom Meer, zurück in ein Dorf, denn dort ist es schöner.

