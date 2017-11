Drei Zinnen

Ausgabe Dezember 2017

D, I 2017, R: Jan Zabeil; D: Alexander Fehling, Bérènice Bejo; Start: 14.12.

Drama Nach der Trennung von ihrem Mann ist Lea mittlerweile zwei Jahre glücklich mit dem Architekten Aaron liiert. Die Beiden planen nach Paris zu ziehen. Das aber wühlt Leas achtjährigen Sohn Tristan auf, der hin und hergerissen ist zwischen der neuen Patchwork-Familie und der Sehnsucht, dass die Mutter wieder mit seinem Vater zusammenfindet. Im Sommerurlaub in den Bergen Südtirols eskaliert die Situation, da Tristan zunehmend Aaron provoziert. Das Familien – und Bergdrama kreiert zwar in einer eindrucksvollen Bergkulisse gekonnt eine zunehmend bedrohliche Atmosphäre, leitet aber die einzelnen Konflikte in dieser fragilen Patchwork-Konstellation nicht immer schlüssig her. -nr

