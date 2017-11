Ausgabe Dezember 2017

D 2017, R: Margarethe von Trotta; D: Katja Riemann, Ingrid Bolsø Berdal; Start: 7.12., Cinedom, Filmpalast

Komödie Die Modemacherin Jade und die deutsche Germanistin Maria haben denselben Ex-Mann Nick, der den beiden Frauen jeweils zur Hälfte ein Luxus-Loft in New York überlassen hat. Während die Rückkehrerin aus Deutschland die Wohnung aus Rache und Nostalgie behalten möchte, will die jüngere Jade unbedingt verkaufen. Das Ex-Model und die alleinerziehende Mutter zweier Kinder geraten in der Wohnung ständig aneinander. Regisseurin Margarethe von Trotta versucht sich in komischen Gefilden und scheitert kläglich. Keine Pointe sitzt, die Figurenkonstellation bleibt schwammig und der Running Gag nervt. Als Film ohne Hand und Fuß und ohne Humor kann man „Forget about Nick“ vergessen. -nr

