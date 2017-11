Ausgabe Dezember 2017

F 2017, R: Amanda Sthers; D: Rossy de Palma, Toni Collette; Start: 30.11., Weisshaus

Tragikomödie Das amerikanische Society-Ehepaar Bob und Anne ist erst vor kurzem nach Paris gezogen und empfängt in seinem schicken Stadtpalais Gäste zum Dinner. Als sich Bobs Sohn aus erster Ehe spontan ankündigt, sieht Anne sich in Nöten. Statt 12 wären sie dann 13 bei Tisch. Um das „Unglück“ abzuwenden, funktioniert Anne ihr Dienstmädchen Maria zum 14. Gast um. Am Abend steht ausgerechnet Maria mit ihrem natürlichen Charme im Mittelpunkt der Gesellschaft. Schlimmer noch, einer der Gäste verliebt sich in die geheimnisvolle Fremde, von der er glaubt, sie sei eine spanische Adlige. Etwas leidenschaftslos bewegt sich die Komödie ins Melancholische, ohne dabei besondere Raffinesse zu entwickeln. -nr

