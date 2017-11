Typisierungsaktion im RheinEnergieSTADION

Ausgabe Dezember 2017

Aktionsstände bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“

Alle 45 Minuten wird irgendwo in Deutschland einen Leukämiererkrankung diagnostiziert. Jedes Jahr erkranken so hierzulande 12.000 Menschen an Blutkrebs. Für viele Betroffene, denen mit Medikamenten nicht geholfen werden kann, ist eine Blutstammzelltransplantation die letzte Hoffnung auf Heilung. Dabei werden die gesunden Blutstammzellen eines Spen­ders auf den erkrankten Menschen übertragen, damit sich dessen Blutbildungsprozess wie­der normlaisieren kann.

Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Stammzelltransplantation ist die möglichst exakte Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Spender und Empfän­ger. Die Suche nach einem geeigneten Spender gerät so oft zu einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Allerdings ist auch klar: Je mehr Menschen sich typisieren und in der welt­weiten Spenderdatei registrieren lassen, umso eher besteht überhaupt die Chance, einen geeigneten Spender zu finden. Die Typisierung ist denkbar einfach: ein Abstrich aus der Wangenschleimhaut oder eine Blutprobe von 10 ml sind dafür erst einmal ausreichend.

Um Leben zu retten und mehr Menschen dazu zu bewegen, sich typisieren zu lassen, orga­nisieren die Initiatoren von „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ gemeinsam mit der pronova BKK am 23. Dezember eine große Typisierungsaktion im Stadion. „Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Deshalb fanden wir, dass das Stadionsingen einen Tag vor Heiligabend der richtige Rahmen ist, auch einmal besonders an die Menschen zu denken, die an Leukä­mie erkrankt sind. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Stadionbesucher sich ent­scheiden, sich mit kleinem Aufwand typisieren zu lassen und so zu einer großen Hilfe für die Betroffenen zu werden“, erklärt Ralf Becker, Geschäftsführer der DuMont Livekon. „Es wäre doch schön, wenn „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ nicht nur wieder Kölns größtes Mit­singkonzert ist, sondern auch eine der größten Typisierungsaktionen würde, die die Stadt bisher gesehen hat.“

Wer Leben retten möchte, kann sich an einem der insgesamt 10 Aktionsstände der pronova BKK, die auf allen Ebenen und Seiten des Rundlaufs im Stadion aufgebaut werden, infor­mieren und sich dort gleich als Stammzellenspender typisieren lassen. Ein Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen ist alles, was dazu nötig ist. Zudem werden die pronova-Mitarbeiter auch Typisierungssets (ein Set für die Probe per Wangenabstrich) ausgegeben. Die Be­sucherinnen und Besucher des Stadionsingens können diese bequem mit an den Platz nehmen und dort den Wangenabstrich selbst vornehmen, die Einverständniserklärung unter­schreiben und das komplette Set nach der Veranstaltung wieder am Stand abgeben.

Zahlreiche Mitarbeiter des Medienhauses DuMont Rheinland gingen in dieser Woche bereits mit gutem Beispiel voran. Im Betriebsrestaurant des DuMont Hauses an der Amsterdamer Straße ließen sich rund 100 Kolleginnen und Kollegen typisieren. Als kleines Dankeschön gab es für alle potenziellen Stammzellespender von Restaurantleiter Thomas Krechel an der Kaffeebar eine Süßigkeit.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!