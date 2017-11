Ausgabe Dezember 2017

16.12., 20h, artheater

Auf der „Play – Acoustic Trio“-Tour präsentieren Malky ihre Songs erstmals auf Konzertlänge akustisch und pur. Mit Sänger Daniel Stoyanov an der Akustik-Gitarre, Michael Vajna am Klavier und Alexander Schildhauer am Schlagzeug entfalten sich ihre Songs auf besondere Weise.

Wir verlosen 2 × 2 Tickets.

Teilnahmeschluss ist der 13.12.

