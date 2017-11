Ein Stück Kölle

Ausgabe Dezember 2017

Rhingtön ist die Heimat vieler kölscher Musikgrößen.

Was haben Höhner, Brings, Klüngelköpp, Miljö, Marc Metzger, Fiasko, La Mäng, Querbeat und die Domstürmer gemeinsam? Sie alle stehen beim Plattenlabel Rhingtön, das in Köln-Braunsfeld ansässig ist, unter Vertrag – drei davon haben neue Alben in der Pipeline:

Querbeat

Niveau, Finesse und Intelligenz haben selten so viel Spaß gemacht, 15 laute, nette Leute, die wissen was sie tun und zum Tanz bitten. Als bunte Brassband ging die Reise los. Jetzt ist das Unterfangen zu lupenreinem Pop gereift, der neue Akzente setzt. Nicht umsonst haben Querbeat Anfang Oktober das Palladium drei Tage in Folge ausverkauft. In Köln geht kein Weg mehr an ihnen vorbei. Zuletzt machten sie mit der Single „Guten Morgen Barbarossaplatz“ auf sich aufmerksam und am 8. Dezember erscheint dann die CD und DVD „Fettes Q – Live im Palladium“.

Miljö

Miljö – das sind fünf Jungs von der Schäl Sick, die sich seit der Schulzeit kennen und die eine gemeinsame Leidenschaft für kölsche Musik verbindet. Ob rockige Gitarrenriffs, tanzbare Rhythmen, Lieder zum „Affjon“ oder Schunkelballaden „met Hätz“ – sie trotzen den Schubladen und wollen so vielfältig bleiben wie die geliebte Domstadt selbst. In diesem Jahr konnte die Band mit ihrem Sessionstitel „Wolkeplatz“ erneut einen Hit nachlegen. Mit „Wolkestadt“ erscheint am 8. Dezember nun quasi das Album zum Sessionshit – es ist ihr dritter Longplayer und diese „Wolkestadt“, die da auf einen zukommt, ist alles andere als ein Luftschloss. Davon kann man sich auch am 9. Dezember beim Album-Release-Konzert in der Essigfabrik überzeugen.

Brings

Brings « Zurück 1 | 3 Weiter » “Liebe Gewinnt”, das neue Album von Brings ist ab dem 1. Dezember erhältlich! Foto: Universal Music, www.monsterpics.de Moritz Künster, www.monsterpics.de e-mail

Kriege, Online-Mobbing, Streitereien, die auf dem rhetorischen Niveau von YouTube- Kommentarsektionen geführt werden, und schlechte Nachrichten aus aller Welt … wo bleibt da die Liebe? Niemand kann sich so wirklich davon freimachen, dass diese Zeiten einen runterziehen können. Brings auch nicht. Auch sie sind online auf allen Kanälen aktiv, schauen fern, haben und vertreten ihre Meinung als seit über 25 Jahren engagierte Band. Mit ihrer Single „Liebe gewinnt“ wünschen sie jeder und jedem nichts Einfacheres als Frieden. Der Schlüssel dazu ist? Natürlich, die Liebe! Dies wird auch auf dem Album, das ebenfalls „Liebe gewinnt“ heißt und am 1. Dezember erscheint, klar.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!