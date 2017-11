X-Mas-Special: Entertainment

Ausgabe Dezember 2017

So bunt wie das Leben

Die Blue Man Group ist ein weltweites Phänomen. Jetzt geht die Blue Man Group auf Welttournee, frei nach ihrem Motto: „Die einzige Show so bunt wie das Leben!“ In Deutschland dürfen sich die Fans im Winter und Frühjahr auf ausgewählte Theatergastspiele in Köln, Hamburg, München und Frankfurt freuen. Die genialen Blaumänner präsentieren natürlich Klassiker wie ihr Wasserwirbel-Trommeln, Marshmallow- Werfen und Farbspucken, aber auch brandneues Material.

Blue Man Group, 29.11.-17.12., Di-Sa 19.30h + Sa 14.30, So 14h & 18.30h, Mo spielfrei, Musical Dome, Goldgasse 1 ( Innenstadt), ab 41 €, www.blueman.com

Polanskis Musical-Welterfolg

Tanz der Vampire entführt die Zuschauer in die Welt der Unsterblichen: Die gruselig-schöne Geschichte überzeugt mit schwarzem Humor, furiosen Tanzszenen, opulenter Musik von Jim Steinman und der Regie des Oscar®-Preisträgers Roman Polanski. Seit der Uraufführung 1997 wurde das Stück schon in 14 Ländern gespielt.

Tanz der Vampire, 14.2.-30.6.18, Di/Do-Sa 19.30h, Mi 18.30h, Sa 14.30h, So 14 & 19h, Mo spielfrei, Musical Dome, Goldgasse 1 (Innenstadt), Tel. 577 90, ab 31,50 € zzgl. Gebühren, www.bb-promotion.com

Kuba, Ballett und Streetdance

Nach vier ausverkauften Tourneen kommt Ballet Revolución mit einer neuen Show zurück nach Köln. Mit Hits u.a. von Justin Timberlake, Enrique Iglesias und Adele, neuen Choreografien und aufregenden Kostümdesigns von Jorge González ist die Tanzsensation aus Kuba wieder zu erleben.

Ballet Revolución, 16.-20.1.2018, 20h & 20.1. 15h, 21.1. 14h & 19h, 1-21.1.2018, Musical Dome, Goldgasse 1 (Innenstadt), ab 27 €, www.ballet-revolucion.de

Der King of Pop ist zurück

Das Bühnenspektakel „Thriller – Live“ ist zurück und präsentiert über 30 Songs aus Michael Jacksons Karriere: Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie „ABC“ bis hin zu den Songs aus seinem sechsten Studioalbum „Thriller“, das ihn zum kommerziell erfolgreichsten Künstler der 1980er-Jahre machte.

Thriller – Live, 23.1.-4.2.2018, Di-Sa 19.30h, Sa 14.30h, So 14 & 18.30h, Musical Dome, Goldgasse 1 (Innenstadt), Tel. 01806-10 10 11, ab 24 € zzgl. Gebühren, www.thriller-live.com

Märchen schreibt die Zeit

„Disney Die Schöne und das Biest“ kommt nach Köln und begeistert die Zuschauer mit seinen zahlreichen originellen Charakteren, facettenreicher Gesangskunst, ausgefeilten Tanzeinlagen und einer der romantischsten Geschichten seines Genres. Über 100 Beteiligte machen die deutschsprachige Inszenierung des renommierten Budapester Operetten- und Musicaltheaters zu einem opulenten Spektakel.

Disney Die Schöne und das Biest, 20.12.17-7.1.2018, Di/Mi 18.30h, Do/Fr 19.30, Sa 14.30 & 19.30, So 13.30h & 19.30 (7.1. 18.30h), 25.12. 19.30h, 24.12. spielfrei, Musical Dome, Goldgasse 1 (Innenstadt), 24-84 € (zzgl. Gebühren), bis 14 Jahre 50% Ermäßigung, Tickets unter Tel. 577 90 & 0180-520 01, www.die-schoene-und-das-biest-musical.de

Tragische Liebe

Das provokante Fingerschnipsen der Gangs in den Straßen von New York City, die fliegenden Röcke der Puerto Ricanerinnen, die heruntergekommenen Hinterhöfe der West Side – bereits wenige Töne der Kompositionen Leonard Bernsteins wie „Maria“, „Somewhere“, „America“ und „I Feel Pretty“ rufen die Bilder der weltbekannten West Side Story wach. Mit der Broadway-Premiere 1957 definierte das Musical musikalisch wie tänzerisch ein ganzes Genre neu.

West Side Story, 9.1.-14.1.18, Di-So 19.30h, Sa 15h, So 14.30, Musical Dome, Goldgasse 1 (Innenstadt), Tel. 01806-10 10 11, ab 29 €, 50%-Ermäßigung bis 16 Jahren, www.westsidestory.de

Weihnachtlicher Circus-Zauber

Zum dritten Mal heißt der Kölner Weihnachtscircus Familien im prächtigen Palastzelt willkommen und lädt ein zu einer mitreißenden Show. Auf der Manege treffen klassisches Ballett, tollkühne Stunts, Musik, Magie, Theater und Circus aufeinander. Gut 1.500 Besucher finden im Palastzelt Platz.

Kölner Weihnachtscircus, 9./14.-16./21.-23./29./30.12, 15 & 19.30h; 10./25.-28./31.12., 14 & 18h; 12./13./19./20.12., 19.30h; 24.12., 14h, Am Messekreisel (Zoobrücke /Deutz), ab 11,50 €, www.koelner-weihnachtscircus.de

Cinderella

„Cinderella“ kommt als Popmusical nach Köln! Für die Vorstellung am Sonntag, den 17.12. um 15.30 Uhr werden vier Kinder zwischen 5 und 10 Jahren für eine Komparsenrolle im Finale des Musicals gesucht.

Cinderella – Das Popmusical, 15.12. 16h, 16.12. 14h & 18h, 17.12. 11h & 15.30h, Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1 (Deutz), Tel. 06127-96 54 31, ab 29,20 €, www.cinderella-popmusical.de, weitere Infos in unserem Kulturkompass.

Tom Gaebel & His Orchestra

Tom Gaebel beweist, dass Weihnachten swingen kann. In seiner Show „A Swinging Christmas!” spielt er die schönsten Weihnachts- Evergreens.

Tom Gaebel & His Orchestra, 20./21.12., 20h, Gloria Theater Köln, Apostelnstr. 11 (Innenstadt),Tel. 66 06 30, ab 36,60 €

Kreßnach weed jefiert

Das Walter-Bockmayer-erprobte Ensemble gibt sich bereits zum dritten Mal die Ehre auf der Volksbühne. Wer dem jährlichen Weihnachtswahnsinn entfliehen möchte, ist in diesem Showspektakel genau richtig. Kölsche Musik die ans Herz geht und Comedy vom Feinsten, gepaart mit den schönsten rheinländischen Tänzerinnen, werden Sie Trone futze un Kamelle drieße losse.

Kölsch es Trumpf! 28.11., 18.-20.12., 19.30h, Volksbühne, Aachener Str. 5 (Innenstadt), Tel. 25 17 47, 35,50 € inkl. VRS-Ticket & Gebühren, www.volksbuehne-rudolfplatz.de

Jauchzet, frohlocket

Die Musik, die in Bachs Weihnachtsoratorium erklingt, entnahm der Komponist drei weltlichen Kantaten. Es waren Huldigungsmusiken an Könige, Kurfürstinnen und Prinzen. Aus der Weihnachtszeit ist sie heute nicht mehr wegzudenken. In der Kölner Philharmonie werden allen sechs Teile an einem Abend gespielt.

J. S. Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248, 29.12., 19h, Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1 (Innenstadt), Tel. 28 02 80, ab 13 €, www.koelner-philharmonie.de

Der größte Chor Kölns

Ausverkauft! 44.000 sangesfreudige Kölnerinnen und Kölner stimmen sich am 23. Dezember zum dritten Mal im Rhein- EnergieSTADION auf das Weihnachtsfest ein. Traditionell werden diese gesanglich unterstützt von Michael Kokott und seinen beiden Chören, dem Kölner Jugendchor St. Stephan und den Lucky Kids. Dabei sind u.a. auch BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, Bruce Kapusta, Henning Krautmacher und die Klüngelköpp.

Loss mer Weihnachtsleeder singe, 23.12., 19h, RheinEnergieSTADION

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Märchenklassiker kommt ab Dezember im noch nie dagewesenen Arena-Format auf die Bühne. In einer spektakulären Show wird die Geschichte vom rebellischen Aschenbrödel, dem Pferd Nikolaus und der Eule Rosalie auf der Suche nach Glück und Liebe erzählt.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, 26./27.12, 15.30h & 19h, Lanxess arena, Willy-Brandt-Platz 3 (Deutz), Tel. 80 20, ab 46,40 €, www.märchenarena.de

Katja Ebstein

Heiteres, Kabarettistisches, Satirisches und Besinnliches aus Gedichten, Liedern und Geschichten werden präsentiert – mit Beiträgen u. a. von Loriot, H. D. Hüsch und Erich Kästner. Der Ebstein- Abend verspricht Poesie mit Witz und viel Musik.

Katja Ebstein, 6.12., 19.30h, Volksbühne, Aachener Str. 5 (Innenstadt), Tel. 25 17 47, 24 € inkl. VRS-Ticket & Gebühren, www.volksbuehne-rudolfplatz.de

Springmaus

Die Weihnachtsshow der Springmaus hilft die verrückte Adventszeit zu überstehen. Die Improvisationstheatergruppe ist seit 1982 mit Live-Programmen unterwegs. U. a. Bernhard Hoëcker und Ralf Schmitz haben ihre Karriere als Ensemble- Mitglied begonnen.

Merry Christmaus, 7.12., 19.30h, Volksbühne, Aachener Str. 5 (Innenstadt), Tel. 25 17 47, 26 € inkl. VRSTicket & Gebühren, www.volksbuehne-rudolfplatz.de

Oper Rigoletto

Nach jahrelanger Narrentätigkeit am Hofe des Herzogs von Mantua ist Gilda, die Tochter des Hofnarrs Rigoletto, in Gefahr. Die Wiederaufnahme von Verdis „Rigoletto“ in der Inszenierung von Katharina Thalbach dirigiert Maestro Gabriel Feltz.

Rigoletto, 17.12.2017 & 1./7.1.2018, 18h; 26.12., 16h; 28.12 & 4.1.2018, 19.30h, Staatenhaus, Rheinparkweg 1 (Deutz), Tel. 22 12 84 00, 12-69 €, www.oper.koeln/de

Genuss und Entertainment

Mit einem exquisiten Gourmet-Menü und einmaligem Ambiente bietet die Abendshow „Fantissima“ im Phantasialand ein Erlebnis der Extraklasse. Die Dinnershow sorgt mit gefühlvollem Gesang, atemberaubender Artistik, bildgewaltigen Choreografien und beeindruckenden Showeffekten für einen unvergesslichen Abend.

Fantissima, Phantasialand, Berggeiststraße 31-41, Brühl, Ö: bis 30.6.2018, Mi-Sa, 20h & So, 19h, Infos und Tickets unter 02232-366 00 und www.fantissima.de

Dreimal Oper als Paket

Warum den Liebsten zu Weihnachten nicht eine besondere Erfahrung schenken? Mit dem Geschenkpaket der Oper Köln können die Beschenkten an drei Abenden kraftvolle Inszenierungen der zweiten Spielzeithälfte 2017/18 auf erleben. Die Karten für die Inszenierungen von Don Giovanni, Le Nozze Di Figaro und Falstaff beziehen sich auf die Platzgruppe III und sind bestellbar bis zum 24.12.

Ehrenrunde für das Mammut

Die Ausstellung „ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur“ im Odysseum Köln wird bis Anfang nächsten Jahres verlängert. Die letzte große Eiszeit kann nun noch bis 7. Januar 2018 entdeckt werden. Mit der interaktiven Ausstellung zum Thema Klimawandel und Ökosysteme, können sich die Besucher auf die Spuren von Manni, dem Mammut, Sid, dem Faultier, Diego, dem Säbelzahntiger und dem urzeitlichen Eichhörnchen Scrat begeben.

ICE AGE: Dem Mammut auf der Spur, Odysseum, Ö: Di-Fr 9-18h, Sa & So 10-19h, bis 7.1.2018, www.odysseum.de

Stets aktuellste Filme

Ein Jahr bereichert der denkmalgeschützte Filmpalast Köln nach seiner Sanierung wieder die Kölner Kulturszene. Mit 1400 Plätzen in 8 Sälen genügt er technisch und hinsichtlich der Ausstattungsqualität höchsten Ansprüchen (3 Atmos-Säle, D-Box), bietet aktuelle Filme (auch in OV), Opern/Klassik-Live-Übertragungen, Sneaks, Kino für Senioren und Familien, russische Filmreihen und vieles mehr.

Cineplex Filmpalast Köln, Hohenzollernring 22 (Innenstadt), Tel. 27 25 77 17, Ö: tgl. ab 14.30h, www.filmpalast-koeln.de

Björn Heuser

Mit dem „Weihnachtsjeföhl“ geht Björn Heusers kölsches Weihnachtsmitsingkonzert in die nächste Runde. Weihnachtsklassiker sind genauso im Programm wie Songs vom Album „Zick es Jlöck“.

Björn Heuser & Fründe: Weihnachtsjeföhl, 4./5.12., 19.30h, Volksbühne, Aachener Str. 5 (Innenstadt), Tel. 25 17 47, 24 € inkl. VRS-Ticket & Gebühren, www.volksbuehne-rudolfplatz.de

basta

Mit der A-cappella-Band basta wird Weihnachten zur Party. Die Jungs haben viele neue Klassiker geschaffen: Ob ABBAs „ Super Trouper“ als „Super Puter“ im Backofen landet oder Nenas berühmte Luftballons zu „99 Glühweinbons“ werden, der Kultfaktor ist immens!

basta: XMAS-Special, 9.12., 20h, Gloria Theater Köln, Apostelnstr. 11 (Innenstadt), Tickets unter 01806-57 00 70, ab 28,55 €, www.basta-online.de

