X-Mas-Special: Weihnachtsmärkte in Köln …

Ausgabe Dezember 2017

Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Bereits zum siebten Mal heißt es „volle Kraft voraus“ für den Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum. Modern und stilvoll präsentiert sich der Weihnachtsmarkt direkt am Rhein. Schneeweiße, weihnachtlich dekorierte Pagodenzelte mit Spitzdächern, die an Schiffsegel erinnern, geben dem Hafen-Weihnachtsmarkt eine maritime Note. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Hafen durch Dekoration und Gestaltung, Warenwelt und begleitendes Bühnenprogramm des Marktes. Und wieder mit dabei – die Hochzeit auf Probe: Kapitäne dürfen auf ihrem Schiff trauen und deshalb verheiratet Käpitän Ippach vor dem großen Holz-Dreimaster Heiratswillige für 24 Stunden –Alter und Geschlecht spielen dabei keine Rolle. Außerdem wieder dabei – viele Live-Konzerte mit Kölner Shanty-Chören und irischen Folkmusikern.

INFO Am Schokoladenmuseum (Rheinauhafen), Tel. 310 18 87, Ö: bis 23.12., So-Do, 11-21h, Fr/Sa 11-22h, Programm unter www.hafen-weihnachtsmarkt.de

Gemeinsam mit dem Hafenweihnachtsmarkt verlosen wir eine weihnachtliche Überraschung in unserem Facebook-Adventskalender!

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom

Unter einem Sternenzelt und vor der prachtvollen Kulisse des Doms entdeckt man den „Markt der Herzen.“ Mit mehr als 4 Millionen Besuchern ist der Weihnachtsmarkt am Dom laut IfH der beliebteste Deutschlands. Highlights des Bühnenprogramms sind Cat Ballou, Stefan Knittlers Loss mer Singe und die Domstädter Big Band. Speis und Trank sind größtenteils bio-zertifiziert, regional und/oder fair gehandelt. Jährlich werden 50.000 Euro an Hilfsprojekte gespendet.

INFO Roncalliplatz (Innenstadt), bis 23.12., Ö: So-Mi 11-21h, Do/Fr 11-22h, Sa 10-22h, www.koelnerweihnachtsmarkt.com

Wir verlosen 5 × 2 Glühwein-Gutscheine.

Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz

Das Nikolausdorf präsentiert sich im historischen Fachwerkdesign und kreiert so eine urgemütliche Atmosphäre. Ungewöhnlich ist das Angebot im Nikolaushaus: Es gibt Kunst und Kultur für Kinder. Betreuer unterstützen kostenlos beim Basteln, Malen und Ausschneiden. In der Dorfkapelle erzählt das Puppenunikat Niko per Videoinstallation vom Heiligen Nikolaus und die Weihnachtsgeschichte. Das festlich geschmückte Nikolausdorf vor der Hahnentorburg lädt ein zu besinnlichen Entdeckungsreisen.

INFO Rudolfplatz (Innenstadt), bis 23.12., Ö: So-Do 11-21h, Fr 11-22h, Sa 10-22h, www.nikolausdorf.com

Markt der Engel

Der Markt der Engel ist ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mitten im Zentrum. Rund 1000 Lichtelemente, darunter fast 700 Sterne in den Bäumen des Neumarkts, sorgen für ein fantastisches Bild und stimmen Einheimische und Touristen auf die Weihnachtszeit ein. 91 Aussteller präsentieren hochwertige Handwerksprodukte und himmlische kulinarische Genüsse für jeden Geschmack.

INFO Neumarkt (Innenstadt), Ö: bis 23.12., So-Do 11-21h

Wir verlosen 3 × 10 Gutscheine (Wert jeweils 30 €).

Christmas Avenue

Die Christmas Avenue feiert ihren fünften Geburtstag. Mit Glühwein, Cocktails, einmaliger Dekoration und Bühnenprogramm präsentiert sich der Weihnachtsmarkt der schwullesbischen Community als ein Markt für jeden. Der Markt engagiert am Internationalen Tag der Menschenrechte (10.12.) für den guten Zweck.

INFO Schaafenstr. (Innenstadt), Ö: bis 23.12., Mo-So 12-22h, www.christmasavenue.cologne

Wir verlosen eine 12er-Karte für Glühwein!

Nikolausmarkt St. Pankratius

Zum 12. Mal veranstaltet die Pfarrgemeinde St. Pankratius in Junkersdorf ihren Nikolausmarkt. Man darf sich auf Kaffee, Kuchen, Glühwein und Kunsthandwerk freuen. Ein Weihnachtsengel liest am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr vor. Und am Sonntag kommt um 15h noch der Nikolaus.

INFO 2.12., 14-17h & 3.12. 11-17h, Ildefons-Herwegen- Schule, Kirchweg 138 (Junkersdorf), Tel. 47 44 68 14

Gemeinsam mit dem Nikolausmarkt St. Pankratius verlosen wir eine weihnachtliche Überraschung in unserem Facebook-Adventskalender!

Heinzels Wintermärchen

Die Heinzelmännchen zaubern jedes Jahr ein wahres Weihnachtsparadies in die Kölner Altstadt. „Heinzels Wintermärchen” ist nicht nur der älteste, sondern auch der größte Weihnachtsmarkt Kölns. In die winterlich-märchenhafte Atmosphäre eingebettet ist außerdem eine der schönsten innerstädtischen Open-Air Eisbahnen Deutschlands. Auf diesem Weihnachtsmarkt in der Altstadt wird Wintersport zu einem Erlebnis.

INFO Alter Markt und Heumarkt (Innenstadt), Ö: vor Weihnachten (bis 23.12) tgl. 11-22h, nach Weihnachten (26.12.17-7.1.18) tgl. 11-21h, Infos unter www.heinzels-wintermaerchen.de

Gemeinsam mit Heinzels Wintermärchen verlosen wir eine weihnachtliche Überraschung in unserem Facebook-Adventskalender!

Alternative Weihnachtsmärkte

Holy Shit Shopping

Mit Ironie, Kunst und Design gegen Strohsterne und Jingle Bells: Am 2. und 3. Dezember verwandelt die charmante Weihnachtsmarkt-Alternative die Sartory Säle in das größte Kreativ-Kaufhaus der Stadt für schönes zeitgenössisches Design. Die vorweihnachtliche Designplattform vereint handverlesene Lifestyle-Produkte rund um Mode, Schmuck, Möbel- und Produktdesign, Kunst, Fotografie, Literatur und Delikatessen mit Drinks und Pop-Musik unter einem Dach. Zu den Beats der DJs lassen sich tolle individuelle Geschenke für den Gabentisch finden.

INFO 2.12., 12-21h; 3.12. 12-20h, Sartory Säle, Friesenstr. 44 (Innenstadt), 5 €, Tickets unter www.holyshitshopping.de/tickets

Wir verlosen 3 × 2 Gästelistenplätze.

Super Weihnachtsmarkt

Der Super Weihnachtsmarkt steht für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke- Shoppen abseits überfüllter Innenstadt- Straßen und 08/15-Weihnachts- Industrie-Quatsch: Stilvoll wird der etwas andere Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr Fashion-Unikate, Accessoires und Interessantes aus den Bereichen Schmuck, Papeterie, Kunst, Fotografie, Möbel- und Produktdesign anbieten. Dazu gibt es nachhaltiges Bio-Slow-Food.

INFO 16./17.12., 11-19h, Barthonia Showroom, Venloer Str. 231b (Ehrenfeld), 3 €, www.dersupermarkt.net

Wir verlosen 5 × 2 Gästelistenplätze.

Die „Weihnachtsbar am Scheuen Reh“

Die Weihnachtsbar am Scheuen Reh bietet außergewöhnliche Wintergetränke. Der Publikumsliebling „Heisser Wildapfel“ bestehend aus Zimt, Nelken, Ingewer, Apfelsaft und Chorweiler Kümmel ist auch dieses Jahr wieder dabei. Die Weihnachtsbar hat täglich von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

INFO Zum Scheuen Reh, Musikclub & Cafe, Hans-Böckler-Platz 2 (Belgisches Viertel), tgl. 18-22h, www.zum-scheuen-reh.de

Gemeinsam mit dem “Adventsbasar Zum Scheuen Reh” verlosen wir eine weihnachtliche Überraschung in unserem Facebook-Adventskalender!

Homemade Köln

Bei Homemade Cologne, dem Winterbazar für Design und Selbstgemachtes, kann man viele wunderbare Produkte von kreativen Kölnern bestaunen. Neben mehr als 50 Ausstellern erwarten die Besucher nette Musik und verschiedene Köstlichkeiten. Erstmals findet der Homemade Winterbazar in der Pattenhalle. statt.

INFO 9./10.12, 11-19h, Pattenhalle Ehrenfeld, Christianstraße 82 (Ehrenfeld), 4 €, www.produkte-ausdeiner-stadt.de

… und im Umland

Mittelalterlicher Markt zur Weihnachtszeit in Siegburg

Auf dem Mittelalterlichen Markt in Siegburg erleben die Besucher live und authentisch das Mittelalter zum Staunen, Anfassen, Riechen, Hören, Schmecken und Mitmachen. Inmitten detailgetreuer mittelalterlicher Marktstände lacht man über Gaukler und Büttel, erfährt Geschichten und Bräuche oder bestaunt Zünfte, Handwerkskünste und Jonglage. Dazu gibt es Angebote für Alt und Jung.

INFO Siegburger Marktplatz, Siegburg, Ö: bis 22.12., So-Do 11-20h, Fr/Sa 11-21h, außer Totensonntag, Tourist Information Siegburg Tel. 02241-102 75 33, www.mittelalterlicher-markt-siegburg.de

Wir verlosen 1 × 1 Reisgericht + Glühwein

Bonner Weihnachtsmarkt

Wenn die Stände des Bonner Weihnachtsmarkts rund ums Münster öffnen, kommt Licht in die dunkle Jahreszeit. Der vom Leistungszentrum Märkte der Stadtverwaltung organisierte Markt beherbergt rund 170 Verkaufsstände, an denen Besucherinnen und Besucher vor allem hochwertige Kunsthandwerkserzeugnisse, Weihnachtsschmuck sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot finden. Der Weihnachtsmarkt findet wie in den Vorjahren von Münsterplatz bis Friedensplatz statt.

INFO Zwischen Münster- und Friedensplatz Bonn, Ö: bis 23.12, tgl. 11-21h, Imbiss- und Ausschankbetriebe So-Do bis 21.30h, Fr/Sa bis 22.30h, www.bonn.de/weihnachtsmarkt

Unikat-Weihnachtsmarkt auf Schloss Bensberg

Individuelle Geschenkideen in exklusiver Schloss-Atmosphäre: Das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg lädt ein zum diesjährigen Weihnachtsmarkt erneut unter dem Motto „Unikat“ – und eröffnet damit allen eine Welt, die mehr wollen als Schoko-Nikoläuse, Vanille-Kipferl und Duftkerzen.

INFO 15.12., 16-21h; 16.12. 13-21h; 17.12., 11-20h, Grandhotel Schloss Bensberg, Kadettenstrasse, Bergisch Gladbach, 8€ inkl. Glühwein/alkoholfreier Punsch, 7 € bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bis 12 Jahre Eintritt frei, www.schlossbensberg.com

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Weihnachtsmarkt.

Burgweihnacht auf Burg Satzvey

Märchenhafte Weihnachten zaubert die Patricia Gräfin Beissel GmbH an den ersten drei Adventswochenenden auf der mittelalterlichen Burg Satzvey – dem Familiensitz der Grafen von Gymnich. Die liebevoll ausgerichtete Burgweihnacht versetzt die Besucher in festliche Stimmung, da das Burggelände in warmen Lichterglanz gehüllt ist. Das mittelalterliche Krippenspiel und der traditionelle Handwerkermarkt bieten für die ganze Familie Unterhaltung.

INFO 2./3./9./10./16./17.12, Sa 12-20h, So 12-19h, An der Burg 3, Mechernich-Satzvey, Tel. 02256-958 30, Tageskasse 8/6,50/4 €, Eintritt frei bis 4 Jahre, www.burgsatzvey.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!