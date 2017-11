1 Jahr andrä

Ausgabe Dezember 2017

Natürlich gehört zum richtigen Einkaufen Zeit. Aber das Stöbern in den Regalen von andrä wird belohnt mit Raritäten und Lieblingsstücken zu günstigen Preisen bei geprüfter Qualität. Das gilt für alle 50.000 CDs, LPs, DVDs, Blu-rays und Games. Die Filiale in der Kölner City ist schön eingerichtet und das Sortiment auf über 500 qm durchdacht präsentiert. Die Mitarbeiter sind freundlich und bei Fragen gern behilflich. So macht einkaufen Spaß.

Breitestr. 98 (Eingang Auf dem Berlich 8) (Innenstadt), Tel. 27 12 74 50, Ö: Mo-Sa 10-20h, www.cd-andrä.de

Wir verlosen 2 × 1 Gutschein im Wert von je 25 €.

Teilnahmeschluss ist der 13.12.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!