Von wegen Fest der Liebe

Ausgabe Dezember 2017

Weihnachten im Café am Meer von Phillipa Ashley

Die Eröffnung von Demis Café in Cornwall steht vor der Tür. Und auch die Gäste der Ferienanlage, in der sie arbeitet, wollen zur Weihnachtszeit versorgt sein. Demi versucht derweil herauszufinden, ob das zwischen ihrem Chef Cal und ihr was Ernstes ist, weil er immer noch an seiner Ex-Freundin hängt. Als ein Sturm über Cornwalls Küste fegt und alles durcheinanderwirbelt, müssen Demi und Cal sich ihren Gefühlen stellen.

Phillipa Ashley: „Weihnachten im Café am Meer“, dt. Erstausgabe, aus dem Engl. von M. Herbert, 320 Seiten, 10 €, ISBN 978-3-8321-6439-3

Wir verlosen 3 × 1 Exemplar

Teilnahmeschluss ist der 15.12.

