Die Rhein-Metropole neu betrachten

Ausgabe Dezember 2017

Elf ausgefallene Stadtführungen durch Köln

So manch ein Domstädter mag ja von sich behaupten, jeden Winkel und jede Ecke Kölns wie seine Westentasche zu kennen. Wer sich allerdings nicht auf dieser unerschütterlichen Meinung ausruhen und die Augen vor gänzlich Neuem verschließen will, der bekommt nun die Gelegenheit, Köln in einem völlig neuen Licht zu sehen. Die Kollegen von ksta.de haben zu diesem Zweck einmal die Elf ungewöhnlichsten Stadtführungen durch Köln zusammengetragen. Alle die gut zu Fuß oder auch Seefest sind, können bei diesen Führungen beispielsweise das mittelalterliche Köln, die Geschichte des Kölner Karnevals oder die Kölner Weinkultur kennen lernen.

