Glücklicher Entertainer

Luke Mockridge greift seiner Generation in seinem Programm „Lucky Man“ unter die Arme.

Seit Januar dieses Jahres war Comedian und Entertainer Luke Mockridge mit seinem neuen Programm „Lucky Man“, zuerst auf einer restlos ausgebuchten Preview-Tour und danach in den großen Hallen der Republik, unterwegs. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es 2018 eine Zugabe, glücklicherweise auch am 22. März in der Kölner LANXESS arena.

Das aktuelle Programm

Luke Mockridges Generation hat ein Problem. Die Welt steht ihr offen. Aber wie soll man sich entscheiden, in diesem Dschungel der Möglichkeiten? Was passiert nach der Schule? Praktikum, Ausbildung, Studium, Backpacking in Australien oder Surfen in Indonesien? Das Ganze muss ja schließlich auch bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co festgehalten werden. Wer soll das denn alles schaffen? Und bleibt die Liebe dabei nicht auf der Strecke? In seinem aktuellen Live-Programm „Lucky Man“ nimmt einen der Entertainer mit in die Welt der Selbstfindung. Charmant, reflektiert, scharf beobachtet, aber gewohnt optimistisch, erfasst er aktuelle Themen mit großer Neugier. Vom Einzug in die erste eigene Bude, über WG-Partys, bis hin zum großen Liebeskummer und der Selbstdarstellung im Netz – Luke nimmt sie alle mit und spricht seiner Generation dabei wie immer aus der Seele.

Die Anfänge

Luke Mockridge wird 1989 in Bonn geboren. Ende 2012 feiert er mit seinem ersten Solo-Programm „I’m Lucky, I’m Luke“ erfolgreich Premiere. Seine Tour führt ihn, neben Kurzauftritten und Moderationen, durch ganz Deutschland. Von 2013 bis 2016 führt Luke als Nachfolger von Knacki Deuser durch die monatlichen „Nightwash“-Live-Shows im Kölner Waschsalon und ist in dieser Zeit immer donnerstags bei EinsFestival zu sehen. „Mission Remmidemmi“ heißt Lukes Show bei 1LIVE, in der er 2014 und 2015 für jede Menge Krawall und Remmidemmi in Wohngemeinschaften sorgt. Parallel ist Luke Gastgeber der Show „Generation Gag“, in der Deutschlands beste junge Comedians regelmäßig auf der Bühne im 1LIVE-Haus stehen. In seiner Comedy-Serie „Der 90er Park“ präsentiert er bei 1LIVE zudem Unerfahrenen die Highlights und Gefahren des Jahrzehnts.

Von Erfolg zu Erfolg

Im April 2014 veröffentlicht Luke sein Buch „Mathe ist ein Arschloch – Wie (m)ich die Schule fertigmachte“, in dem er einen höchst amüsanten Blick zurück auf die Schulzeit wirft und sowohl die verschiedenen Lehrer- und Schülertypen als auch die klassischen Schulsituationen porträtiert – von der fragwürdigen „Hilfestellung“ im Sportunterricht über die Rückgabe der Mathearbeiten bis zu peinlichen Erlebnissen auf Klassenfahrten. Die dritte Staffel von Lukes eigener TV-Show „Luke! Die Woche und ich“ läuft im Winter 2016 bei SAT.1. Der zweifache Gewinner des Deutschen Comedypreises und der 1LIVE Comedy-Krone 2016 nimmt darin mit seiner lockeren Art in Stand-ups, Einspielern, Live-Aktionen, Selbstversuchen und mit ausgewählten Gästen die Themen der Woche auseinander. Im Frühjahr 2017 folgt bei SAT.1 die neue Show „Luke! Die Schule und ich“.

