Ausgabe Dezember 2017

Leeder, Krätzjer und Verzällcher zum Fest

Im Dezember erklingen im Theater am Tanzbrunnen und im Eltzhof das KulturGut zur Adventszeit wieder besinnliche kölsche Töne. Jedes Jahr lassen sich über 20000 Gäste vom facettenreichen Programm der „Kölschen Weihnacht“ in vorweihnachtliche Stimmung bringen. Die Palette reicht von rockigen Balladen bis zum barocken Streichquintett, von der humorvollen Überleitung zu rührenden Erzählungen – alles in kölscher Mundart. Zum Ensemble gehören in diesem Jahr „Fuhrmann, Kulik & Haaser“, „Köster & Hocker“, Elke Schlimbach, das Prometheus Quartett, Charly Plückthun, Michael Hehn (Dä Nubbel), Fritz Wittek (Schlagzeug) und Thomas Falke (Kontrabass).

Kölsche Weihnacht 2017, 1.-3.12. + 8.-10.12., Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de, 36,90 €. Weitere Vorstellungen bis 22.12. im Eltzhof das KulturGut, St.-Sebastianus-Str. 10, Karten-Tel. 02203-59 94 80, 34,90 €

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!