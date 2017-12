Kredite mit schneller Verfügbarkeit

Ausgabe Dezember 2017

Die Möglichkeiten im Überblick

Die meisten Kredite sind mit einem gewissen zeitlichen und organisatorischen Aufwand verbunden. Angebote wollen verglichen und notwendige Dokumente zusammengetragen werden. Zudem müssen Sicherheiten nachgewiesen und das eigene Budget dargelegt werden. Bei mittel- und langfristigen Ratenkrediten mag der Aufwand noch gerechtfertigt erscheinen. Für den Fall, dass nur kleine Beträge über einen relativ kurzen Zeitraum benötigt werden, gibt es jedoch bessere Alternativen.

Kurzfristige bzw. Kurzzeitkredite sind immer dann gefragt, wenn Geld besonders schnell und in nicht allzu hohen Summen benötigt wird. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Reparatur eines Fahrzeugs, das dringend benötigt wird, um zum Arbeitsplatz gelangen zu können. Solche Reparaturen dulden keinen Aufschub. Gleiches gilt dann natürlich auch für deren Finanzierung. Damit dieses oder ähnliche Unterfangen gelingen können, sollen im Folgenden ein paar gängige Finanzierungsarten, die sich vor allem durch eine schnelle Verfügbarkeit auszeichnen, vorgestellt werden.

Die Klassiker: Dispo- und Rahmenkredit

Wer einen Kredit auf die Schnelle benötigt, der zudem noch möglichst wenig Umstände bereitet, kann beispielsweise auf einen Dispokredit zurückgreifen. Im Hinblick auf die Flexibilität ist diese Kreditform sicherlich unübertroffen, denn bis zu einer bestimmten Kreditlinie lässt sich das Girokonto ganz einfach auch im Minus führen. Die Rückzahlung erfolgt mit den Geldeingängen und unterliegt keinem bestimmten Rhythmus. Diese Flexibilität hat aber auch ihren Preis, denn der Dispokredit gehört mit Abstand zu den teuersten Krediten für Privatpersonen.

Die einmal in Anspruch genommenen Beträge sollten also möglichst schnell wieder zurückgezahlt und das Konto damit in den positiven Bereich gebracht werden, um zu hohe Kapitalkosten zu vermeiden. Der Dispo steht jedoch nicht automatisch zur Verfügung, sondern muss vorher beantragt und von der Bank auch bewilligt werden. Voraussetzung ist in der Regel ein regelmäßiges Einkommen. Auch kann es von Vorteil sein, schon seit ein paar Jahren Kunde des Kreditinstitutes zu sein.

Weniger flexibel, dafür jedoch deutlich günstiger ist der Rahmenkredit. Auch dieser Kredit muss vorher beantragt werden. Von der Bank wird dann ein Kreditrahmen zur Verfügung gestellt, der bei Bedarf ganz oder teilweise ausgeschöpft werden kann. Im Gegensatz zum Dispo muss beim Rahmenkredit Monat für Monat ein fester Betrag zurückgezahlt werden, welcher in der Regel wenigen Prozentpunkten des tatsächlich geliehenen Betrages entspricht. Dieses zusätzliche Maß an Planbarkeit ist es dann auch, welches den Rahmenkredit auch ein Stück weit günstiger werden lässt.

Die Alternative: Kurzzeitkredite

Kurzzeitkredite sind rein technisch betrachtet normale Ratenkredite. Das Besondere liegt hier jedoch in den Laufzeiten, Konditionen sowie im Kreditbetrag selbst. Bei dieser Variante werden nämlich nur vergleichsweise geringe Beträge über sehr kurze Laufzeiten von beispielsweise 30 Tagen vergeben. Durch die niedrigen Summen entstehen den Kreditinstituten auch nur relativ geringe Risiken, weswegen sich die Beantragung auch stark vereinfachen und sich die Zugangsvoraussetzungen auf ein weit geringeres Maß reduzieren lassen.

Kurzzeitkredite werden derzeit fast ausschließlich über das Internet vergeben. Direkt nach der Anmeldung auf der entsprechenden Webseite können Kreditnehmer Betrag und Laufzeit auswählen. Wobei ersterer meist zwischen 100 und 3.000 Euro und letztere zwischen sieben Tagen und drei Monaten liegen kann. Gewöhnliche Konsumentenkredite beginnen hingegen erst bei Laufzeiten von 12 Monaten. Der Kurzzeitkredit von Vexcash schließt damit die Lücke, die bisher zwischen dem Dispo- bzw. Rahmenkredit und dem herkömmlichen Ratenkredit lag.

Bei einem Kredit von so kurzer Dauer fallen die Zinsen gering aus und spielen fast schon eine eher untergeordnete Rolle, auch wenn der Zinssatz deutlich über den normaler Ratenkredite liegt. Dennoch sollten auch hier die Angebote mehrerer Anbieter miteinander verglichen werden. Wie bei normalen Ratenkrediten auch spielt dabei der effektive Jahreszins eine entscheidende Rolle, da dieser Aufschluss über die tatsächlichen Kosten gibt, die mit einem Kredit verbunden sind.

Trotz der höheren Zinssätze bietet der Kurzzeitkredit die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Kapitalbeschaffung, wenn nur kurze Laufzeiten gefragt sind. Ein weiterer Vorteil liegt folglich darin, dass keine hohen Mindestbeträge in Anspruch genommen werden müssen, um überhaupt einen Kredit zu erhalten, wie es sonst bei vielen Ratenkrediten üblich ist. Zwar ist es auch bei Kurzzeitkrediten üblich, eine Schufa-Einsicht anzufordern. Diese wird jedoch wegen der sehr geringen Beträge, um die es hierbei geht, nicht so stark gewichtet und sollte daher kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Das gilt auch für Personen, die nur eine eher mäßige Bonität vorweisen können.

Die viel wichtigere Voraussetzung liegt im Vorhandensein eines regelmäßigen Einkommens. Aber auch hier liegen die Grenzen in einem sehr kundenfreundlichen Bereich. So verlangen einige Anbieter beispielsweise nur ein monatliches Einkommen zwischen 400 und 500 Euro, um einen Kredit zu gewähren.

