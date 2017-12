(Ausverkauft!) Stone Sour

Ausgabe Dezember 2017

Mit Stone Sour kehrte im Juni eine Speerspitze des US-amerikanischen Rockzirkus zurück und legte mit „Hydrograd“ den sehnlich erwarteten Nachfolger für das 2012 und 2013 in zwei Teilen veröffentlichte Konzeptwerk „House Of Gold & Bones“ vor. Mit diesen beiden Alben hatten sich Stone Sour endgültig in die globale Rock-Oberliga gespielt. Beide Werke stiegen weltweit hoch in die Charts und konnten unter anderem Top-Ten-Plätze in den USA, Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in vielen weiteren Ländern verbuchen. Zudem stiegen sie bis an die Spitze der US-Hard Rock Charts sowie der britischen Rock Charts. Seither überzeugte die Band mit zwei kraftvollen EPs voller Coverversionen, zusammengefasst unter dem Namen „The Burbank Dualogy“. Nun ist die Zeit reif für neues Material, das die Band im Rahmen einer Welttournee live vorstellen wird. Als Special Guests mit dabei: The Pretty Reckless.

Stone Sour: 10.12., 20h, Palladium

