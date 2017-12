20 Jahre Frau Musica (nova)

Ausgabe Dezember 2017

Eine meta-mediale Geburtstags-Performance

Die Komponistin Brigitta Muntendorf steht für Innovation, Eigensinn und Multimedialität. In 2013 hat sie die künstlerische Verantwortung für die jährlich im Deutschlandfunk stattfiindende Konzertreihe „Frau Musica (nova)“ übernommen, die das Schaffen von Komponistinnen und Interpretinnen zeitgenössischer Musik präsentiert. Durch ihren spartenverbindenden Ansatz und ihre außergewöhnlichen und mutigen Ideen hat sie der Konzertreihe ein neues Gesicht gegeben.

Im Dezember 2017 feiert Frau Musica (nova) ihren 20. Geburtstag! Und natürlich haben die Veranstalter sich dafür ein besonderes Konzept ausgedacht. Hauptidee dabei ist die Auflösung der klassischen Bühnensituation, um dem Publikum einen direkteren Zugang zu den Künstlern zugewährleisten. Sozusagen mittendrin sitzen die ZuhörerInnen auf Stühlen, Sofas und Hockern und sind Teil des Gesamtgeschehens. Brigitta Muntendorf sieht Darbietung und Diskurs mit dem Publikum als Einheit und erhofft sich ein Verschmelzen zwischen Interpretation und Rezeption.

Das Programm ist inspiriert von aktuellen künstlerischen Entwicklungen und lebt von Abwechslung und hohem Niveau. Drei Ensembles zeigen drei ganz unterschiedliche Trends innerhalb der zeitgenössischen Musik.

So wird das zehnköpfige Ensemble Garage neben zwei Uraufführungen der jungen polnischen Komponistin Marta Śniady und der englischen Komponistin Holly Harrison auch zwei brandneue Stücke von Carola Bauckholt und Iris ter Schiphorst aufführen. Dabei lassen Transducer, Live-Elektronik, Video und Vogelgezwitscher die Instrumentenkörper zwischen den beiden Komponistinnengenerationen oszillieren. Für das Duo Série Rose hat die polnische Musikwissenschaftlerin Monika Pasiecznik Werke für Solo-Stimme, Live-Elektronik und Piano ausgesucht, die sich mit dem Thema Sexualität und Erotik in der Neuen Musik auseinandersetzen. Darunter auch Brigittaa Muntendorfs Public Privacy #6 Bright no more (2017), das hier zur deutschen

Erstaufführung kommt. In einer 30-minütigen Performance verwandeln Tzeshi Lei, Lilian Villalba und Bela Usabaev ihre Körper zu elektroakustischen Klangobjekten. Ihr Programm Hertzian Tales lässt sich zwischen Klangästhetik und Clubperformance ansiedeln und macht den freien Geist und die unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Neuen Musik erlebbar.

Das Geburtstagsprogramm von Frau Musica (nova) ist ein Feuerwerk klanglicher und performativer Elemente und die offene Form der Darbietung sowie nicht zuletzt die Stücke selbst werden sicher für Gesprächsstoff sorgen. Monika Pasiecznik führt durch den Abend und bezieht neben dem Publikum auch die Gründerin der Konzertreihe, Gisela Gronemeyer, und den DLF Redakteur für Neue Musik, Frank Kämpfer, mit ein.

22.12., 19h, Kammermusiksaal DFL Köln, Eintritt frei, www.deutschlandfunk.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!