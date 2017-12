Ausgabe Dezember 2017

Ab 15. Dezember als als Blu-ray, digital und limitierte DVD-Special Edition erhältlich

KEDI – Von Katzen und Menschen ist eine filmische Liebeserklärung an die hinreißenden Samtpfoten, die die Herzen großer und kleiner Zuschauer im Sturm erobern wird. International hat Toruns Dokumentarfilm bereits Publikum und Presse begeistert: Laut Variety „Ein magischer und bemerkenswerter Dokumentarfilm“, für Time „Ein Liebesbrief an Katzen (und Menschen)“. KEDI – Von Katzen und Menschen erscheint am 15. Dezember 2017 auf Blu-ray, digital sowie als limitierte DVD-Special-Edition im edlem Digipak im Schuber samt Postkarte! Ein Film, der nicht nur Tierliebhaber begeistern wird!

Reiseführer Istanbul von Michael Bussmann und Gabriele Tröger

Mit diesem Reisebuch des Michael Müller Verlags tauchen Sie ein in farbenprächtige Märkte und Basare, feiern in trendigen Szeneclubs über den Dächern der Stadt oder genießen frischesten Fisch in den Restaurants am Bosporus. In acht Spaziergängen präsentieren die Autoren die lohnens- und liebenswertesten Winkel der türkischen Metropole, flankiert von zahllosen praktischen Reisehinweisen.

Weitere Infos unter: www.michael-mueller-verlag.de/de/reisefuehrer/tuerkei/istanbul_city/index.html

Zum Heimkinostart von “KEDI – Von Katzen und Menschen” verlosen wir zwei KEDI Reisepakete, bestehend aus einer Blu-ray und einem Istanbul-Reiseführer des Michael Müller Verlags!

Teilnahmeschluss ist der 15.12.

