Gipfeltreffen der Party-Könige

Ausgabe Dezember 2017

Anzeige: Mickie Krause, Achim Petry & Co. am Südstadion bei der KÖLNER HÜTTENGAUDI 2018

Am 20. und 27. Januar steigt die achte Auflage der ORIGINAL KÖLNER HÜTTENGAUDI – im hölzernen Festzelt am Südstadion. Und das mit einem Programm, das wieder einmal alles Vorherige toppt und einige Neuerungen bereithält: Neben den Party-Stars Mickie Krause und Peter Wackel sowie Frauenschwarm Norman Langen werden die kernigen Burschen von voXXclub, Hermes House Band, Marc Pircher und die Jungen Zillertaler das Hüttengaudi-Zelt rocken. Erstmals dabei ist der gebürtige Rheinländer und Schlagerstar „Wolle-Junior“ Achim Petry.

Auch in 2018 wird die Mega-Party an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen stattfinden. „Samstag ist und bleibt der Partytag Nummer 1. Der Vorverkauf ist bereits sehr stark angelaufen,“ freut sich Veranstalter Christoph Damaschke. „Wir haben mittlerweile unzählige Stammkunden, die gerne jedes Jahr wiederkommen und immer mehr Freunde mitbringen.“ Das spricht natürlich für die großartige Qualität der Kölner Hüttengaudi – beim Bühnenprogramm, bei der Stimmung und beim tollen Ambiente im stilvollen und liebevoll dekorierten Holz-Zelt werden bei der Hüttengaudi Maßstäbe gesetzt. Wer noch Tickets benötigt sollte sich beeilen.

Besonders attraktiv ist unser neuer Logen-Balkon. Von dort aus haben die Gäste eine tolle Sicht auf das Mittelschiff und natürlich auf unsere einzigartige Mittelbühne, auf der die Stars wie im Boxring rundherum umgeben sind von ihren Fans.

„Das Programm ist kaum zu übertreffen,“ freut sich Gastgeberin Ulrike Kriegler. Die österreichische Schauspielerin und Moderatorin präsentiert auch 2018 wieder die KÖLNER HÜTTENGAUDI gemeinsam mit dem legendären DJ Mox aus dem Tuxertal. „Diesmal freue ich mich besonders auf die Hermes-House-Band,“ gesteht die charmante Uli. „Und natürlich auf die vollzählig antretenden Party-Könige Olaf Henning, Peter Wackel, Mickie Krause und erstmals auch auf Achim Petry, vielleicht schaut sein Vater Wolfgang ja auch mal vorbei,“ freut sich DJ Mox.

Pro Veranstaltungstag finden rund 5.000 Gäste in Tracht und Pisten-Outfit beim größten Après-Ski-Event nördlich der Alpen im Festzelt am Südstadion Platz.

BONNER BAYERN-FESTHALLE ZIEHT ANS SÜDSTADION

In Bonn ist die Bayern-Festhalle seit Jahren Kult. Noch im September strömten täglich Tausende zum Pützchens Markt und feierten in der Festhalle rauschende Parties.

Jetzt kommt die Bayern-Festhalle nach Köln ans Südstadion – allerdings in den kölschen Farben rot-weiß und in fast doppelter Größe. Albert und Christoph Damaschke, die Veranstalter der Kölner Hüttengaudi haben den Deal eingefädelt. „Das Mega-Zelt vereint alles, was wir brauchen, mehr als 4.000 Quadratmeter Partyfläche, einen wunderschönen Holz-Balkon für unsere VIP-Gäste, perfekte gastronomische Infrastruktur und erstklassige sanitäre Einrichtungen,“ freut sich „Junior“ Christoph Damaschke. „Wir bekommen eine komplett neue kölsche Deko und natürlich fließt bei uns feinherbes Gaffel Kölsch.“

Daten und Fakten:

Ort der Veranstaltung: Festplatz am Südstadion, Vorgebirgstraße, Köln

Zeltgröße: Über 4.000 m²

Anzahl Plätze: Fast 5.000 pro Veranstaltungstag

Neue Balkonloge: Fast 500 VIP-Plätze auf dem begehrten Balkon

Termine 2018: 20. und 27. Januar 2018

Sonstiges: Über 500 Tische, ca. 40 Sicherheitsmitarbeiter

Ticket-Info

Tickets ab 28,50 Euro gibt es direkt per Saalplan-Buchung über die Homepage www.koelner-huettengaudi.de

Alle Informationen zu den exklusiven Logen-Paketen und dem hölzernen VIP-Balkon unter 02232-150818

Bei unserem Partner Köln-Ticket sind Eintrittskarten inklusive Fahrausweis für das gesamte Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) und inklusive einer Ticket-Versicherung erhältlich. www.koelnticket.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!