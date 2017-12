(Ausverkauft!) Heisskalt

Ausgabe Dezember 2017

Bereits 2013 überraschten “Heisskalt” mit ihrem Debüt “Vom Stehen und Fallen”, einer energischen und dunklen Platte, die auf Platz 29 der deutschen Albumcharts landete und mit der die vier Stuttgarter seitdem unermüdlich durch die Lande reisen. Gut zwei Jahre später erschien der Nachfolger “Vom Wissen und Wollen”, in seiner Verzweiflung souverän und eine Platte, die „hoffentlich mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet“, sagt Sänger Mathias Bloech. Produziert hat sie Simon Jäger, der mit schweizerischer Genauigkeit die Fäden beisammen hielt und der Band “den Mut und die Ruhe gab“, ein an vielen Stellen so unbequemes und durchweg kompromissloses Album aufzunehmen. Die Vorabsingle “Euphoria” ließ schon erahnen, mit welcher Brachialität und Präzision diese außerordentliche Liveband auf “Vom Wissen und Wollen” agiert – die Instrumentalaufnahmen sind wieder gemeinsam im Toolhouse in Rotenburg a.d. Fulda eingespielt worden, für den Gesang zogen sich Sänger und Produzent zurück in die Abgeschiedenheit der Schweizer Alpen. Auf dem im Juni erschienenen Album versammelten sich insgesamt 12 Lieder über das ‘Wissen und Wollen’, jedes für sich ein eigener kleiner Kosmos, die Erschütterung suchend, die Bestürzung voraussetzend, liebevoll miteinander verknüpft und als Klanggewitter über uns hereinbrechend, das in seiner Intensität seinesgleichen sucht.

Heisskalt: 12.12., 20.30h, Gebäude 9

