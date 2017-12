Hier kommt man ins Rutschen

Ausgabe Dezember 2017

Eislaufen und Stockschießen in Köln und Umgebung

Wintersportfreunde freuen sich das ganze Jahr über auf die eisigen Tage und endlich sind sie hier. Wer nicht gleich mit einem gewaltigen Tempo diverse Skipisten hinabfahren und es etwas ruhiger angehen lassen will, der könnte es vielleicht mal mit Eislaufen oder Eisstockschießen probieren. In Köln und Umgebung bieten sich dazu verschiedenste Möglichkeiten wie beispielsweise bei schönem, weihnachtlichen Ambiente am Weihnachtsmarkt am Kölner Heumarkt.

Wo es sich noch aufs Glatteis führen lässt, zeigen euch die Kollegen von ksta.de

