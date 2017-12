In die Hüh!

Ausgabe Dezember 2017

Zehn Kletter- und Boulderhallen in Köln und Umgebung

Wer im Winter fit bleiben und sich gegen die ansammelnden Pfunde in der Weihnachtszeit wehren will, hat prinzipiell viele Möglichkeiten dazu. Da Wintersport aber vielleicht nicht jedermanns Sache ist, könnte sich ein Besuch in einer Kletter- oder Boulderhalle lohnen. Vor Frostbeulen muss man sich dort sicherlich nicht fürchten, kann sich aber dennoch damit belohnen, zumindest im übertragenen Sinne, die höchsten und eisigsten Berge erklommen zu haben.

Die Kollegen von ksta.de haben sich für euch die Mühe gemacht, einmal die zehn schönsten Kletter- und Boulderhallen für euch zusammen zu stellen.

