Heimspiel für die Magazinparty

Ausgabe Dezember 2017

Eine Magazinparty im fast privaten kleinen und exklusiven Rahmen zum Jahresabschluss: Das ist liebgewonnene Tradition. Deshalb lädt das Team der Magazinparty am Wochenende vor Weihnachten wieder „zu sich nach Hause“ ein: Am Samstag, 16. Dezember wird sich das studio dumont in der Breite Straße besonders herausputzen und in eine weihnachtlich geschmückte Partylocation verwandeln.

Ab 21 Uhr sind all diejenigen eingeladen, die nach Weihnachtseinkäufen und Weihnachtsmarkt in lockerer Atmosphäre zu aktuellen Charthits und Club Classics tanzen möchten.

Vor den ruhigen und besinnlichen Weihnachtsfeiertagen sicher nicht der schlechteste Plan, das Partyjahr abzuschließen.

Samstag, 16. Dezember 21:00 Uhr im studio dumont

