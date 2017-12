Noch auf der Suche nach einem Geschenk?

Ausgabe Dezember 2017

Anzeige: Verschenken Sie schöne Momente und spannende Erlebnisse

Es müssen ja nicht immer Socken oder die obligatorische Weinflasche sein. Die RheinlandCard ist das perfekte Präsent nicht nur zu Weihnachten. Denn bekanntlich gibt es ja nichts Besseres, als schöne Momente zu verschenken. Nichts verstaubt im Regal, der Erfolg dieses Geschenks ist garantiert. Denn mit der RheinlandCard gönnen Sie Ihren Liebsten mehr als 85 erinnerungswürdige Erlebnisse. Aussuchen kann sich der Beschenkte selbst, wo es zuerst und dann beim nächsten Mal hingehen soll: In den Zoo, in den Freizeitpark oder ins Schwimmbad zum Beispiel. Die Freizeitkarte für 2018 kommt unter dem Tannenbaum genauso gut an wie im Osternest oder auf dem Gabentisch zum Geburtstag. Über das perfekte Geschenk für Familie und Freunde müssen Sie jetzt also nicht mehr lange nachdenken. Und besonders schön für alle RheinlandCard-Schenker: Der Beschenkte wird ganz oft, und zwar bei jeder einzelnen Nutzung der Karte, ob im Museum oder im Hochseilgarten, an denjenigen denken, von dem er dieses besondere Präsent bekommen hat.

Alle Informationen auf einen Blick:

Was ist die RheinlandCard?

Die RheinlandCard ist eine Vorteilskarte für mehr als 85 verschiedene Freizeitaktivitäten in der Region. Wer die Karte kauft, kann ein ganzes Jahr lang die vielen Spar-Vorteile nutzen: 75 × freier Eintritt sowie viele Einmalrabatte & 50 %-Vorteile.

Was kostet die Karte?

Erwachsene zahlen 59,90 €, Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 44,90 € für die RheinlandCard. Abonnenten von Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnischer Rundschau, Express und Duda erhalten 5 € Rabatt, entweder im Webshop www.RheinlandCard.de oder im Servicecenter auf der Kölner Breite Straße. ADAC-Mitglieder erhalten ebenfalls 5 € Rabatt – und zwar an allen ADAC-Servicestellen und in den ADAC-Reisebüros.

Wie viel sparen Inhaber?

Je mehr Freizeitangebote Karten- Inhaber nutzen, desto mehr lohnt es sich. Mit der Erwachsenenkarte lassen sich zum Beispiel mehr als 1.000 € sparen. Unter www.RheinlandCard.de finden Sie einen Sparrechner, der das anhand von Beispielen zeigt. Der Kauf der Karte lohnt sich finanziell bereits ab dem zweiten freien Eintritt: zum Beispiel in den Movie Park Germany oder in den Königlicher Burgers‘ Zoo.

Wo ist die Karte erhältlich?

Telefonisch ist die RheinlandCard ganz einfach bestellbar unter 0221 – 567 97 499. Vor Ort gibt es die RheinlandCard bei Kölnticket, Bonnticket und Westticket sowie im Servicecenter Breite Straße 72 und natürlich auch online unter www.RheinlandCard.de.

Wie lange ist die Karte gültig?

Die neue RheinlandCard 2018 ist gültig vom 1.1. bis 31.12.2018. RheinlandCard 2018

Alle Informationen zu Preisen, Öffnungszeiten und Konditionen sowie alle Adressen, Anfahrtswege und Tipps zu besonderen Events gibt es per Telefon oder im Internet:

0221 – 567 97 499

service@rheinlandcard.de

www.RheinlandCard.de

www.facebook.com/RheinlandCard

Alle Verkaufsstellen unter: RheinlandCard.de/kauf-vor-Ort

