Wunderschöne Winterausflüge

Ausgabe Dezember 2017

Winterträume rund um Köln

Auch wenn es im Winter natürlich ungemütlich kalt werden kann und man die kalte Jahreszeit am liebsten vor dem Kamin verbringen möchte, lohnt sich der Gang vor die Tür. Getreu nach dem Motto: “Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung” kann man in Kölns näheren Umgebung tolle Dinge erleben – so zum Beispiel ein Stadtbummel durch Maastricht oder ein Lama-Trekking im Oberbergischen.

