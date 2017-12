Die letzte Etappe

Ausgabe Dezember 2017

Peter Millowitsch kündigt Rückzug an

„Mit mir endet in Köln eine Ära.“ Etwas Wehmut kam schon auf, als Peter Millowitsch bestätigte, worüber in Köln seit Tagen spekuliert wurde: In der Spielzeit 2018/19 wird er an der Volksbühne am Rudolfplatz – dem ehemaligen Millowitsch-Theater – seine letzte Inszenierung zeigen. Zu diesem Anlass kehrt noch einmal der legendäre „Etappenhase“ auf die Bühne zurück – jenes Stück, mit dem 1936 das Haus eröffnet wurde. „Somit schließt sich der Kreis.“ sagt Millowitsch, der Anfang 2019 70 Jahre alt wird. So ganz will er sich aber auch dann nicht in den Ruhestand verabschieden, sondern weiterhin als freier Regisseur tätig sein. –da

