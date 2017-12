Kolumba erhält Rekord-Spende

Ausgabe Dezember 2017

Kolumba erhält größte Schenkung der Kölner Museumsgeschichte

Mit der Entgegennahme einer der bedeutendsten Schenkungen, die ein Kölner Museum je erhalten hat, beschließt das Kolumba das Jubiläumsjahr im Neubau: Renate König schenkt dem Kunstmuseum des Erzbistums ihre einzigartige Sammlung mittelalterlicher Handschriften. Die in 36 Jahren mit großer Umsicht und höchstem Qualitätsverständnis entstandene Sammlung enthält 39 prachtvoll illustrierte Codices sowie ein Blockbuch, beginnend im späten 13. und endend im frühen 16. Jahrhundert; darunter Stundenbücher, Breviere und Psalterien, die zum Kostbarsten zählen, was Miniaturmalerei und Buchkunst in den europäischen Kulturzentren hervorgebracht haben.

Mit ihren Texten, die für das täglich wiederholte Lesen oder auch für das Beten in bestimmten Lebenslagen vorgesehen waren, bisweilen verbunden mit Ablassgewährungen für das ewige Seelenheil sowie mit Bildgeschichten und Heiligendarstellungen, den heiteren Drôlerien einer „verkehrten Welt“ und den vielfältigen Ornamenten, waren diese meist handlichen Codices ein sicheres Unterpfand ihrer Besitzer für das Gelingen des täglichen Lebens. Ihre Benutzung versprach vielfältige Hilfe für die „Kunst des rechten Lebens und die Kunst des guten Sterbens“.

Die wohl beste Sammlung in deutschem Privatbesitz liefert eine reiche Quelle zur Bildwelt mittelalterlicher Frömmigkeit und das geistige Fundament der privaten Andacht. Darin enthalten sind sowohl Bücher, die für anonym gebliebene Käufer entstanden, als auch solche, die im Auftrag hochgestellter Persönlichkeiten in Text und Ausstattung individuell komponiert wurden. Beispiele der Buchmalerei aus den besten Ateliers in Paris und Barcelona, in Neapel, Brügge, Utrecht, London und vielen anderen Orten belegen ein kulturelles Phänomen von europäischem Ausmaß.

Das Kolumba freut sich, die Schenkung als Kabinettausstellung in der Advents- und Weihnachtszeit im Lesezimmer vorstellen zu dürfen: Mit der Schenkung dieser vierzig einzigartigen Bücher legt Renate König das kulturgeschichtliche Fundament innerhalb einer Sammlung, die dem Medium Buch einen der Malerei und Skulptur vergleichbaren Stellenwert einräumt. Gemeinsam mit den eintausend Künstlerbüchern der Sammlung Missmahl, die seit 2011 als Teilschenkung das Potential von Kolumba bereichern, und den über 300 Werken der Leipziger Buchkinder sowie den Kleinauflagen der Klasse für Buchkunst an der Burg Giebichenstein in Halle werden die spezifischen inhaltlichen und künstlerischen Möglichkeiten des Mediums in nahezu allen unseren Ausstellungen ausgelotet. Zahlreiche Publikationen der kolumbaeigenen Schriftenreihe der Werkhefte und Bücher nehmen darauf Bezug.

