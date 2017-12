Skater sammeln für Kids

Ausgabe Dezember 2017

Gemeinsam sammeln für Jugendliche in der Dominikanischen Republik

Am Samstag, den 16. Dezember, findet im neuen POPUP Store le.coin an der Moltkestraße ein karikatives Event statt für die Initiative San Skate, die Kids und Jugendliche hilft, ihre Freizeit zu gestalten. Es gibt regelmäßig Skateboard-Unterricht, Ausflüge werden organisiert und Equipment besorgt. Zudem plant San Skate, einen öffentlich zugänglichen und kostenfreien Skatepark mit Jugendzentrum in San Luis zu bauen, das östlich der Hauptstadt Santo Domingo liegt.

Gesucht werden Boards, Achsen und Skatestuff, das nicht mehr gebraucht wird oder gespendet werden möchte. Am Abend ist Gaffel Kölsch im Ausschank. Es legen Crackler, Zweronimo und RTMO auf. Zudem werden von 12 lokalen Künstlern, individuelle Skateboard Designs vorgestellt. Alle Einnahmen an Geld- und Sachspenden gehen zu 100 Prozent an die Organisation San Skate.

le.coin präsentiert den Abend in Zusammenarbeit mit dem Pivot Skateshop, dem Friseur der scheitel, dem Spirituosenvertrieb other guys, whatsArt einer online Galerie und Gaffel Kölsch.

16.12., 19h, le.coin. Eintritt frei, www.sanskate.org

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!