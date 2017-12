Assassin’s Creed: Origins

Ausgabe Dezember 2017

Open World Game von Ubisoft für PC, Xbox One und PS4

Ägypten in der Spätantike. Die Griechen haben das Sagen im Reich der Pyramiden und Pharaonen. Die Römer klopfen unter der Führung ihres Herrschers Julius Cäsar auch bereits an die Tür, um die Macht an sich zu reißen. In diesen bewegten Zeiten spielt das neue Open World Spiel von Ubisoft. Erzählt wird die Geschichte eines Pärchens auf einem leidenschaftlichen Rachefeldzug. Der etwa 30-jährige Bayek, seines Zeichens Medjai – also eine Art Söldner – und seine Geliebte Aya ziehen durch ganz Ägypten, um an ihren Feinden Gerechtigkeit zu üben.

Die grundlegende Geschichte ist nicht sonderlich innovativ, wird aber sehr stimmig inszeniert. Die Motivation des Protagonisten-Pärchens ist in jedem Moment nachvollziehbar. “Origins” macht es dem Spieler leicht, mitzufühlen und sich in der faszinierenden Spielwelt zu verlieren. Viele Charaktere, auf die man im Spiel stößt, sind originell und glaubwürdig angelegt. In die “Assassin’s Creed”-Reihe fügt sich dieser bislang wohl stimmigste Teil als Geschichte vom Ursprung des Assassinen-Ordnes.

Auf ihrer Jagd nach den Verschwörern kommen die beiden Protagonisten durch ganz Ägypten und als Spieler, der meistens Bayek, aber in ein paar Sequenzen auch Aya steuert, kann man nicht nur die berühmten Pyramiden von Gizeh bewundern, sondern auch noch ältere Monumente wie die Vorgängerbauten dieser Pyramiden, die Stufenmastaba von Djoser oder die kuriose Knickpyramide von Snofru. Aber auch prächtige Städte wie Alexandria, wo man auf den Leuchtturm Faro klettern muss, wundervolle Oasen, den Nil, das Mittelmeer oder die weite Wüste kann man bereisen, inklusive Fata Morgana. Die offene Spielwelt ist beeindruckend, riesig und dabei sehr abwechslungsreich gestaltet. Erkunden lohnt sich nicht nur wegen der Hülle und Fülle an Nebenquests. Diese sind zwar nicht alle sind originell, aber viele haben einen interessanten Hintergrund und tragen zur beinahe perfekt gestalteten ägyptischen Welt bei. Eher uninteressant ist der Teil des Spiels geraten, der in der Gegenwart handelt. Im Grunde hätte darauf komplett verzichten können.

In “Origins” gibt es, wie in jedem Teil der “Assassin’s Creed”-Serie, einige Parcours-Passagen, Schleich-Einlagen und Angriffe mit versteckter Klinge. Allerdings ist deren Anteil weniger groß als sonst. Leider sind die Kletterpartien zudem auch etwas weniger geschmeidig, als in den vorherigen Teilen. Dafür gibt es viel Abwechslung bei anderen Spieloptionen. So kann man an Pferderennen oder Gladiatoren-Kämpfen teilnehmen, oder man taucht im Mittelmeer nach Schatztruhen. Statt auf Pferden, findet man sich nicht selten auf dem Rücken eines Dromedars wieder. Zudem wurde ein anspruchsvolleres Kampfsystem implementiert, dass dem Spieler deutlich mehr abverlangt, auch wenn die unteren beiden Schwierigkeitsstufen noch gut zu bewältigen sind. Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe bleibt auch den besten Kämpfern angesichts mancher Gegner-Übermacht nur noch der Rückzug. Das macht “Origins” um einiges realistischer und stimmiger. Auch ist die Ansprüche an die Anwendung von Paraden, Ausweich-Moves, Block und Kombos sind gewachsen. Hier wird dem Spieler mehr Geschick abverlangt. Gerade bei den Bosskämpfen, die sich sehr unterschiedlich spielen, muss man auch die Anpassung seiner Angriffstaktik achten. Für verschiedene Aktionen gibt es Erfahrungspunkte, die man in einem Rollenspiel-ähnlichen Stufensystem gegen neue Fähigkeiten eintauschen kann. Allerdings verharren auch die Gegner nicht auf niedrigen Leveln.

Die Grafik von Origins ist schlichtweg grandios. Die Vegetation ist dicht, Partikel- oder Nebeleffekte wirken überzeugend und es gibt Panorama-Ansichten, die einen mit ihrem Detailreichtum und der außerordentlichen Fernsicht schlichtweg umhauen. Um das aus dem Spiel komplett heraus kitzeln zu können, braucht es natürlich entsprechend hochwertige Hardware, aber Ubisoft gibt den Nutzern eine Menge Stellschrauben an die Hand, die es auch älteren Rechnern sowie Grafikkarten ermöglicht, “Origins” mit einer ordentlichen Bildfrequenz zu spielen.

In “Assassin’s Creed: Origins” kann man natürlich auch ganz im Trend der Zeit echte Euros ausgeben. Neben einem DLC-Shop für anstehende Erweiterungen gibt es einen Item-Shop, in dem man legendäre Rüstungen und Waffen erwerben kann sowie verschiedene Zeitersparnisse, wie Übersichtskarten, die erlauben, im Spiel schneller voranzukommen. Allerdings ist nichts davon wirklich zwingend und Spieler, die geduldiger sind, können sich auf fair verteilte Schatzkisten, bessere Waffen, Upgrades und Gadgets freuen.