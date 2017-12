Gebührender Abschluss

Ausgabe Dezember 2017

Jupiter Jones verabschieden 2017

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres von Jupiter Jones – 15 Jahre gibt es die Indie-Band aus der Eifel nun schon – wird noch einmal richtig gefeiert: Am Freitag, 15. Dezember zelebrieren die Musiker in Köln und einen Tag darauf in Hamburg mit einer Auswahl ihrer beliebtesten Songs. Als Gast ist Jawknee Music mit dabei, ein Singer/Songwriter aus Trier.

Jupiter Jones: Jahresabschlusstournee: 15.12., 19h, Club Bahnhof Ehrenfeld

