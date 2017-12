La Mélodie – Der Klang von Paris

Ausgabe Januar 2018

F 2017, R: Rachid Hami; D: Kad Merad, Samir Guesmi; Start: 21.12., Weisshaus

Drama Der arbeitslose Geiger Simon tritt eine Stelle als Geigenlehrer an einer Schule in einem sozial benachteiligten Vorort von Paris an. Seine Begeisterung für den neuen Job hält sich ebenso in Grenzen, wie das Talent der meisten Geigenschüler. Nur der junge Arnold zeigt wahre Begabung. Allerdings braucht Simon eine vorführbare Leistung von der gesamten Klasse, um am Ende des Schuljahres in der Philharmonie auftreten zu können. Simon versucht es mit stoischer Strenge, stößt aber mit der Methode bald an seine Grenzen. Die unaufgeregt erzählte Geschichte verzichtet erfreulicherweise auf Sentimentalitäten und allzu platte Pädagogik. -nr

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!