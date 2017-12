Loving Vincent

Ausgabe Januar 2018

GB/PL 2017, R: Dorota Kobiela, Hugh Welchman D: Douglas Booth, Saoirse Ronan; Start: 28.12., Cinenova, Weisshaus

Animation Ein Jahr nach dem Tod Vincent van Goghs taucht ein Brief des Künstlers an dessen Bruder Theo auf. Der junge Armand Roulin erhält den Auftrag, den Brief auszuhändigen. Widerwillig macht er sich auf den Weg, doch je mehr er über Vincent erfährt, desto faszinierender erscheint ihm der Maler. War es am Ende gar kein Selbstmord? Entschlossen begibt sich Armand auf die Suche nach der Wahrheit. Der Film bedient sich einer originellen Methode, um Licht in das Rätsel von Vincent van Goghs Tod zu bringen. In 65.000 Einzelbildern, die van Goghs Malerei aufgreifen, entsteht ein Animationsfilm, der den Betrachter in die Bildwelten des Ausnahmekünstlers eintauchen lässt. -nr

