The Killing of a Sacred Deer

Ausgabe Januar 2018

GB/IR 2017, R: Yorgos Lanthimos; D: Colin Farrell, Nicole Kidman; Start: 28.12., Filmpalast

Drama Steven ist ein erfolgreicher Herzchirurg und verheiratet mit der Ärztin Anna. Mit ihren beiden Kindern Bob und Kim leben sie in einem schönen Haus in einem idyllischen Vorort. Doch unter der makellosen Oberfläche beginnt es zu brodeln, als der 16-jährige Halbwaise Martin auftaucht. Der Teenager aus einfachen Verhältnissen freundet sich mit Steven an und versucht ihn mit seiner Mutter zu verkuppeln. Als sein Plan scheitert, belegt er Stevens Familie mit einem Fluch. Meisterlich etabliert die Regie eine Atmosphäre des Misstrauens, in der langsam der Boden für ein surreales Szenario bereitet wird, bei dem der Zuschauer mit abgründigem Humor und düsterem Horror unterhalten wird. -nr

