Voll verschleiert

Ausgabe Januar 2018

F 2017, R: Sou Abadi; D: Félix Moati, Camélia Jordana; Start: 28.12.

Komödie Die in einem liberalen Pariser Haushalt aufgewachsene Leila, sieht sich plötzlich mit den islamistischen Ideen ihres Bruders Mahmoud konfrontiert. Leila steht kurz davor, mit ihrem Freund Armand in die USA auszureisen. Damit Armand weiterhin Leila sehen kann und die Reisepläne Gestalt annehmen können, kommt er als vollverschleierte Muslima im Tschador in die Wohnung der Geschwister. Die Verschleierungsstrategie geht auf, allerdings verliebt sich Mahmoud in die geheimnisvolle Besucherin. Über weite Strecken gelingt der Komödie die islamistische Problematik in gelungene Gags zu packen. Allerdings hätte die Religionskritik ruhig etwas bissiger ausfallen können. -nr

