Auf ein Pils in die Südstadt

Ausgabe Januar 2018

Johann Schäfer: eigenes Bier und mehr

Das nennt man wohl geballte Kompetenz: André Niediek (Maison Blue), Thomas Borninkhof (Café Bo) und Till Riekenbrauk (Kölner Streetfood-Festival, Laden Ein) eröffneten in einer ehemaligen Spedition ein trendiges Brauhaus, in dem auch Tradition und Historie nicht zu kurz kommen. Serviert wird Brauhausküche mit modernem Twist und am Wochenende kreative Frühstücksideen. Aus dem Zapfhahn fließen Gaffel Kölsch sowie die Eigenmarken Südstadt-Pils und Chlodwig-Weizen. –da

Johann Schäfer, Elsassstr. 6 (Südstadt), Tel. 16 86 09 75, Ö: Mo-Fr ab 17h, Sa/So ab 10h, www.johann-schaefer.de

