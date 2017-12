Cocktail trifft Kölsch

Ausgabe Januar 2018

Lorbass punktet mit Atmosphäre

„Lorbass“ ist eine in manchen Regionen verwendete, etwas altmodische Bezeichnung für jemanden, dem man nicht richtig böse sein kann. Bei uns würde man vermutlich von einem Schelm oder Frechdachs sprechen. In Köln aber versteht man unter Lorbass eine stylische Bar, deren Zentrum eine 90 Jahre alte New Yorker Mahagonitheke bildet. Im Winter sorgt ein offener Kamin für Atmosphäre und kuschelige Temperaturen. Das Ambiente genießen kann man bei Cocktails oder einem prickelnden Sion Kölsch.

Lorbass Bar & Lounge, Antwerpener Str. 34 (Belgisches Viertel), Tel. 0173 277 77 97, Ö: Mi/Do 20-2h, Fr/Sa 20-3h, www.lorbass-bar.de

