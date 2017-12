Ausgabe Dezember 2017

Open-World-Adventure für Xbox One, PS4 und PC

18 Jahre sind eine lange Zeit – speziell in der schnelllebigen Videospiel-Branche. Vor 18 Jahren veröffentlichte der Publisher Infogrames mit „Outcast“ einen der ersten Vertreter der Open-World-Spiele in 3D-Grafik. Spieler konnten sich frei durch die Landschaft bewegen, Ladezeiten gab es nur zwischen den verschiedenen Landschaften der Spielwelt Adelpha. “Die Voxel-Grafik sorgte dafür, dass für eine optimale Darstellung lediglich ein leistungsstarker Prozessor nötig statt einer High-End-Grafikkarte. Außerdem konnte die deutsche Version mit Manfred Lehmann – der Synchronstimme von Bruce Willis – punkten, die dem bärbeißigen Cutter Slade – Protagonist der Geschichte und Archetyp eines widerwilligen Helden – eine zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh. Bei den Kritiken wurde „Outcast“ seinerzeit durchweg gut bis sehr gut bewertet, was allerdings die Verkäufe auch nicht ankurbeln konnte. Es wurden lediglich rund 400.000 Einheiten verkauft. Trotzdem konnte sich Outcast fest in den Herzen einiger Spieler etablieren – so auch in dem des Autors.

Warum fällt der erste Absatz über das Original des Remakes eines 18 Jahre alten Spiels relativ umfangreich aus? Weil man „Outcast: Second Contact“ nicht betrachten kann ohne auch das Original zu betrachten. Doch jetzt erstmal zum Inhalt des Spiels. Zu Beginn des Spiels wird der US-Militär-Angehörige und Berufszyniker Cutter Slade in einer Bar von einem hochrangigen Offizier aufgelesen und mit dem Auftrag konfrontiert die Welt zu retten – klar, was sonst? Ein schwarzes Loch droht die Erde zu vernichten, weil es eine Energierückkopplung einer Sonde gab, die erstmals in ein paralleles Universum geschickt wurde.

Slade soll gemeinsam mit drei Wissenschaftlern die Sonde finden und reparieren um das Ende der Welt aufzuhalten. Natürlich geht beim Übergang in die andere Welt etwas schief. Cutter erwacht alleine in einem Dorf, das von den einheimischen Talanern bewohnt wird. Relativ schnell wird klar, dass die Talaner in einem Kasten-System leben und die Kriegerkaste die drei übrigen Kasten mit eiserner Hand unterdrückt. Cutter Slade wird von den Talanern als der Ulukai begrüßt, eine messianische Figur, die sie in die Freiheit führt. Man macht ihm schnell klar, dass man ihm nur hilft, wenn er den Talanern hilft. So hat er nun zwei Welten zu retten.

„Outcast: Second Contact“ spielt sich genauso wie „Outcast“, denn außer einer aufgehübschten Grafik hat sich gefühlt nichts verändert. Selbst die damals großartige Synchronisation wurde nicht verändert. Heute wirkt sie etwas hölzern und man merkt deutlich, dass vielen heutigen Spielen wesentlich mehr Budget für die Autoren zugestanden wird als es damals der Fall war. Nichtsdestotrotz entfaltet sie immer noch einen gewissen Charme, wenn Slade auf die Verehrung der Talaner mit unverhohlenem Zynismus und Sarkasmus garantiert. Man hat das Gefühl, dass er sich in sein Schicksal fügt und jetzt einfach mal zwei Welten retten muss, wenn er jemals wieder seine Ruhe auf einem Barhocker haben möchte. Und sprechen muss man viel, wenn man weiterkommen möchte. Viele Talaner geben wichtige Hinweise, wie Haupt- und Nebenquests zu lösen sind. Immerhin werden in den Untertiteln direkt kleine Erklärungen zu Begriffen wie „Mon“ oder „Gui“ geliefert. Das erleichtert den Einstieg in die Spielwelt. Dies wird dann in einem Tagebuch vermerkt und muss nachgelesen werden, wenn man was vergisst. Routenanzeige auf der Minimap zum nächsten Questziel? Vergesst es! Und genau dort liegt der Haken, der es neun, jüngeren Spielern erschweren dürfte „Outcast: Second Contact“ nicht frustrierend zu finden. Die heutige Generation von Spielern ist es einfach nicht mehr gewöhnt, dass man auch mal durch die Gegend stromern muss, bis man – mehr oder weniger – zufällig an der richtigen Stelle ankommt oder diverse Karten und Schriftstücke vergleichen muss um an des Rätsels Lösung zu kommen. Hinzukommt, dass die Gafik nicht dem aktuellen State of the Art wiedergibt, was allerdings dem nostalgischen Charme keinen Abbruch tut.

„Outcast“-Veteranen werden auch an „Second Contact“ ihre Freude haben, denn man fühlt sich direkt wieder in Adelpha zuhause. Die Geschichte ist mit Witz und Spannung erzählt, man darf aber als Neuling nicht zu viel gegenüber den durchinszenierten aktuellen AAA-Titeln erwarten. Am Ende noch die Frage, ob man „Outcast: Second Contact“ spielen sollte. Alte Hasen sollten dies definitiv, denn es bietet die Gelegenheit, endlich wieder nach Adelpha zu reisen und eine tolle Geschichte zu erleben. Jüngere Rollenspiel-Fans, die sich nicht vor den genannten Anachronismen scheuen, werden ebenfalls ihre Freude daran haben.

