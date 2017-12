Ausgabe Januar 2018

Zum dritten Mal feiern die Veranstaltungsreihen „Don‘t Tell Dad!“ und „Floorshakers Inferno“ zusammen ins neue Jahr rein. Von „Don‘t Tell Dad!“ werden Ela und Hoffdogg in bester Manier die Plattenkisten der vergangenen 40 Jahre durchwühlen und kredenzen eine bunte Party-Tüte aus Gitarren- und Rock-Classics, 80‘s, HipHop, Disco und Fun-Songs. Der „Floorshakers Inferno“-Floor um DJ-Urgestein Andi Aspossible mit seinen Gästen Marcus Can‘t Dance und Collective Soul Reservoir lassen die Meute zu 50‘s, 60‘s, Soul und diversen Brit- & Modsounds ins Jahr 2018 tanzen. Dazu wird es wie immer ein tolles Feuerwerk von Andi Aspossible an den Streichhölzern geben. Originalkarten zum Preis von 12 Euro plus Gebühren können exklusiv im Underdog Recordstore und in der Hammondbar erworben werden.

Silvester Clash: 31.12., 22h, Gebäude 9

