Ausgabe Januar 2018

Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte

Die Tina Turner Story „Simply the Best – Das Musical“ schildert in beeindruckenden Szenen das Leben der Rock-Ikone: Von den Anfängen mit den Hits „Proud Mary“ und „Notbush City Limits“, der harten Zeit mit ihrem gewalttätigen Ehemann und dem Scheitern einer großen Liebe. Ihre Lebensgeschichte ist, gepaart mit den großartigen und für immer unvergessenen Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ oder „We Don’t Need Another Hero“, Stoff genug für ein bewegendes Musicalerlebnis.

Simply the Best, 3.4., 20h, LANXESS arena, Tickets: 47,50-71,50 €

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!