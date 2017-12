Südseefeeling in der Eifel

Ausgabe Januar 2018

Ein Urlaubsparadies unter Palmen

Die kalten Tage vergessen machen und bei stimmigen Aufgusszeremonien verwöhnt werden, dies und mehr bietet die Thermen- und Badewelt Euskirchen. Im Januar begeistern zudem paradiesische Event-Nächte unter dem Motto „Tropical Dreams“. Die Tanzgruppe „Brasil Tropical Showmix“ und die „Mundo Latino Band“ sorgen dabei mit ihrer beeindruckenden Show für brasilianisches Flair und bringen den Zauber vom Karneval in Rio am 5.1. und 19.1. ab 18 Uhr in die Eifel.

Thermenallee 1, Euskirchen, Tel. 02251-148 50, Ö: Mo-Do 10-22h, Fr 10-23h, Sa 9-24h, So 9-22h, www.badewelt-euskirchen.de

