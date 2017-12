Trinken mit Stil

Ausgabe Januar 2018

Bayleaf-Bar ergänzt Top-Restaurant

Der Umzug von Daniel Gottschlichs „Ox & Klee“ vom Belgischen Viertel in den Rheinauhafen im Sommer 2016 sprach sich im Nu herum. Nicht ganz so bekannt ist aber, dass die Location seither neben dem Restaurant auch noch mit einer Cocktailbar punktet. Auch im Bayleaf ist alles so, wie man es in der Spitzengastronomie erwartet: wechselnde „Food Pairing Menüs“, also Speisefolgen mit auf die einzelnen Gänge abgestimmten Cocktails, saisonale Specials wie „Winterjulep“ oder „Cinamon Man“ und mehr. -da

Bayleaf Bar, Kranhaus 1 (Rheinauhafen), Tel. 169 56 60, Ö: Di-Fr ab 17h, Sa ab 18h (warme Küche 18.30-22h), www.bayleaf.cologne

