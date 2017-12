White Stuff Sneak Peak

Ausgabe Januar 2018

Enie van de Meiklokjes präsentiert die neue Kollektion

Der Kölner White-Stuff-Shop verwandelte sich vor Kurzem in ein wahres Winterwonderland und gab bei vorweihnachtlicher Stimmung einen exklusiven Ausblick auf die kommende Spring/Summer-Kollektion. Nach der Begrüßung durch den International Director, Nick Parker, stellte Enie van de Meiklokjes einige ihrer Favoriten aus der kommenden Kollektion vor. So beispielsweise ein Kleid mit warmen Erdtönen und extravagantem Printmuster aus der White Stuff Story„Line in the Sand“.

White Stuff Shop Köln, Ehrenstraße 15-17 (Innenstadt), Ö: Mo-Do 11-19h, Fr/Sa 10-19h, www.whitestuff.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!