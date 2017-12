Ausgabe Dezember 2017

Shooter für, Xbox One, PS4, Nintendo Switch und PC

Die Wolfenstein-Serie blickt auf eine lange Geschichte zurück. Der erste Titel der Reihe – „Castle Wolfenstein“ – wurde schon 1981 veröffentlicht und wegen der Verwendung von NS-Zeichen indiziert. Ein Schicksal, dass einige der nachfolgenden teilten, wenn sie denn überhaupt in Deutschland veröffentlicht wurden. Nichtsdestotrotz gehört vor allem „Wolfenstein 3D“ aus dem Jahr 1992 zu den Wegbereitern im Shooter-Genre. 2014 veröffentlichte Bethesda Softworks mit „Wolfenstein: The New Order“ eine neue Storyline, die nun mit „Wolfenstein II: The New Colossus“ ihre Fortsetzung findet.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von B.J. “Terror-Billy” Blazkowicz, Mitglied des Widerstands, Geißel des Regimes und letzte Hoffnung der Menschheit. „Wolfenstein II: The New Colossus“ schickt den Spieler auf eine packende Reise, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. An ikonischen Schauplätzen wie der Kleinstadt Roswell in New Mexico, den Sumpflandschaften und Boulevards von New Orleans oder dem durch eine nukleare Explosion verwüsteten Manhattan kämpfen die Spieler gegen das Böse – eindrucksvoll von der wegweisenden id Tech 6 inszeniert. Ausgerüstet mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen nehmen Spieler es in diesem actiongeladenen Ego-Shooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten, Cyborgs und Maschinenkommandanten auf. Nur B.J. hat die Entschlossenheit, den Mut und die nötigen Waffen, um das Regime entscheidend zu schwächen und eine zweite amerikanische Revolution einzuläuten.

„Wolfenstein II: The New Colossus“ kommt als gut inszenierter Shooter daher, der jede Menge verrückter Ideen zu bieten hat. So spielt man den ersten Level komplett an den Rollstuhl gefesselt. Der Schwierigkeitsgrad ist auch in der „normalen“ Einstellung angenehm fordernd. Um einer Indizierung aus dem Weg zu gehen, hat man vorsorglich alle NS-Symbole aus dem Spiel entfernt, was dem Spaß an der Sache jedoch keinen Abbruch tut. Und Spaß hat man, denn die düstere alternative Realität bietet neben kurzweiliger Shooter-Action so viel an skurrilen und überzogenen Gestalten, dass man sich fast am Rande des Wahnsinns wähnt. Das einzige, was den Spielspaß ein wenig trübt ist das hohe Maß der Gewaltdarstellung. Diese ist zwar so überzogen, dass man sie als stilistisches Mittel – ähnlich der eines Tarantino-Films – betrachten könnte, aber irgendwie auch nicht überzogen genug. So vollführt „Wolfenstein II: The New Colossus“ einen Tanz an dieser Grenze, der es nicht immer schafft, dass die Gewaltdarstellung zum selbstzweck gerät. Die Einstufung FSK 18 hat sich das Spiel jedenfalls redlich verdient. Nichtsdestotrotz ist „Wolfenstein II: The New Colossus“ ein fesselndes und amüsantes Spiel für Erwachsene, dass mit witzigen und kreativen Einfällen punktet.

