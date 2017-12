Ausgabe Januar 2018

„wir helfen“ – die Lobby für Kölns Kinder in Not

Bei „wir helfen“, der Aktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“ für Kinder in Not, ist der Name seit einem Vierteljahrhundert Programm: Durch seinen beharrlichen Einsatz für junge Menschen in der Kölner Region, die auf den Schattenseiten des Lebens stehen, ist der gemeinnützige Verein zu einer Marke der Mitmenschlichkeit geworden. Das ist zum großen Teil seiner Schirmherrin und Vorsitzenden Hedwig Neven DuMont zu verdanken, deren Herzensangelegenheit es ist, benachteiligten Jungen und Mädchen bessere Perspektiven zu ermöglichen. Sie wird nicht müde, ihre Mitmenschen auf die Gefahren und Probleme hinzuweisen, denen Kinder und Jugendliche in den Städten und Regionen des Verbreitungsgebietes ausgesetzt sind, von Armut und Ausgrenzung, über Migration und mangelnde Bildungschancen, Krankheit und Kränkung bis hin zu Vernachlässigung und Verwahrlosung – und für Mithilfe zu werben. „Kinder sind unsere Zukunft, und leider haben wir auch vor unserer Haustüre immer mehr Kinder, für die eine positive, lebenswerte Zukunft in weiter Ferne liegt. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen, ihnen zur Seite zu stehen, ist unser aller Aufgabe“, betont sie immer wieder. Für ihr Engagement wurde Hedwig Neven DuMont unter anderem mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Die Anfänge

Zurück zu den Anfängen: Eine von Verleger und Herausgeber Alfred Neven DuMont im Oktober 1993 initiierte Ausstellung im studio dumont, mit Kunstwerken psychisch kranker Kinder, löste eine unbeschreibliche Welle der Hilfsbereitschaft aus. Erster Meilenstein war der von Spendengeldern getragene Bau der „Villa Kunterbunt“ für psychisch kranke Kinder im Jahr 1995. Drei Jahre später, im Oktober 1998, gründete Alfred Neven DuMont schließlich den Verein zur Aktion und gab ihm den Namen „wir helfen – der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e.V.“ Seitdem haben Leserinnen und Leser der Aktion mehr als 26,5 Millionen Euro anvertraut. Mit dem Geld wurden viele Einrichtungen geschaffen – wie Familienzentren in sozialen Brennpunkten oder das „Haus der Hoffnung“ für Straßenkinder – und wichtige Projekte abgesichert, die etwa jungen Müttern oder Kindern von Drogenkranken helfen; die kostenlose Mahlzeiten für Kinder anbieten, Anti-Gewalt- Trainings oder das interkulturelle Projekt „Planet Kultur e.V.“.

Transparenz für Spender

Unter jährlich im Oktober wechselnden Schwerpunkten berichten der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der „Express“ auf einer eigenen „wir helfen“- Seite über diese Projekte, um Leserinnen und Leser zur Mithilfe zu ermutigen. Das aktuelle Thema lautet „wir helfen: damit Kinder ihre Einsamkeit durchbrechen“. Damit möchte der Verein Initiativen und Vereine fördern, die ausgegrenzten Kindern helfen, wieder in Gemeinschaften aufgenommen zu werden. Hedwig Neven DuMont: „Wir möchten Mädchen und Jungen unterstützen, die durch Armut, Krankheit, Gewalt, Vernachlässigung oder andere traumatische Erlebnisse ins Abseits geraten sind.“ Die durch die regelmäßige Berichterstattung gewährleistete Transparenz wird von den Spendern ebenso geschätzt „wie der Umstand, dass jeder Cent bei den Projekten ankommt, weil der Verlag M. DuMont Schauberg alle Verwaltungskosten übernimmt“, sagt „wir helfen“-Geschäftsführer Karl-Heinz Goßmann. Auch in diesem Jahr erhielt „wir helfen“ dafür wieder das DZI-Spendensiegel, das belegt, dass der Verein mit den ihm anvertrauten Geldern verantwortungsvoll umgeht.

Spendenkonten: „wir helfen e.V.“, Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55, Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25. Infos und Kontakt: www.wirhelfen-koeln.de

