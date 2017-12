Kölsche Bands Teil 3: Keine Nachwuchssorgen

Ausgabe Januar 2018

Rockemarieche, F!asko und 5 Jraad mischen die kölsche Musikszene auf.

Rockemarieche

Ihre Herzen hängen an ihrer Heimatstadt Köln, sie lieben ihren Dialekt, ihre Geschichte und respektieren Traditionen. Nachdem Frontfrau Peggy Sugarhill die Rockabilly-Szene seit 2009 mit den Backbeats aufmischte, scharte sie 2012 eine starke Girl-Band um sich. Zwei Jahre später folgte sie ihrem Drang, ihre Musik mit der Sprache ihrer kölschen Heimat zu verbinden und ihre Band war sofort Feuer und Flamme. Ihr Debüt hatten sie bei „Deine Sitzung“ und wurden danach vom Fleck weg von den Höhnern, Kasalla und den Klüngelköpp als Vorgruppe engagiert. Die Songs reichen von Elvis Presley bis hin zu Beyoncé und sind auch von ihrer Leidenschaft für Pop, Rock, Country, Bluegrass und Electrosounds geprägt – nur eben in Kölner Mundart, ölverschmiert und mit V8-Motoren angetrieben.

F!asko

Diese vier Jungs wandeln Gefühle in Worte und Melodien. Ihre Songs machen Mut und laden zum Mitfeiern ein. Das Quartett um Sänger und Gitarrist Daniel Müller hat sich im Kölner Geschehen etabliert. Vergangenen Mai konnte man sie unplugged auf der Volksbühne am Rudolfplatz bestaunen. Ein ausverkaufter Auftritt, der zeigte, dass die Songs auch ausgestöpselt nichts an Kraft verlieren. Seit 2014 singen sie auf Kölsch, haben den „Loss mer Singe“-Förderpreis eingeheimst und ihr Debütalbum „Jetz Jöh“ bei Rhingtön veröffentlicht. Für die Session 2016/2017 schickten F!asko mit „Nur Do“ einen Titel ins Rennen, der mit dem sonnigen Gemüt der Jungs die winterlichen Sessionswochen durchflutete. Mit ihrem aktuellen Stück „Schwerelos“ schließen die Kölschrocker hier an, denn „janz Kölle danz em Rään op d’r Strooß“.

5 Jraad

In einem ähnlichen Genre wie F!asko sind Daniel Basalla (Gesang), Katrin Schäfer (Bass), Patric Sobieralski (Keyboard), Felix Hasenberg (Schlagzeug) und Joel Mayer (Lead-Gitarre/ Flitsch), die zusammen 5 Jraad bilden, unterwegs. Sie wuchsen mit dem Karneval auf, und von 2012 an nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Nach und nach fanden sie als Truppe zusammen und es war schnell klar, wo die Reise hingehen sollte: Kölscher Pop-Rock sollte es sein, nicht nur für die Karnevalsbühnen, sondern für das ganze Jahr, mal rockig, aber auch mal ruhiger. Als 5 Jraad sich 2012 zusammentaten, war es noch ein spontanes Hobby mit dem Wunsch nach mehr. Doch von TV-Auftritten über den Tanzbrunnen Köln bis hin zu den Sommerfesten und Karnevalssitzungen der kleinen Vereine haben die Fünf schon viel erlebt. 5 Jraad bieten viele Facetten, egal ob im Kurzoder Konzertprogramm und begeistern das Publikum immer wieder aufs Neue.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!