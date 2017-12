Aktuelle Tendenzen im Design

Ausgabe Januar 2018

Die „PASSAGEN – Interior Design Week Köln“ eröffnen die internationale Designsaison

Mitte Januar locken internationale Designer und Hersteller alle Liebhaber des guten Designs auf den PASSAGEN-Parcours durch die Kölner Innenstadt. Das Programm zeichnet sich durch eine Happening-Struktur von Vernissagen aus, die durch Shows internationaler Kulturinstitute und Museen bereichert wird. Die PASSAGEN wurden 1990 von Sabine Voggenreiter gegründet und gehen 2018 bereits in die 29. Runde.

Eröffnung und Iconic Awards

Mit zwei Previews werden am 14. Januar die PASSAGEN eingeläutet: Am Nachmittag die Ausstellungseröffnung im Ungers Archiv für Architekturwissenschaften mit Sitzmöbeln von Egon Eiermann und abends die Eröffnung der Preisträgerausstellungen des „Iconic Awards: Interior Innovation“ im Kölnischen Kunstverein.

Museen bis Flagshipstores

Das Museum für Angewandte Kunst Köln zeigt eine von Stylepark kuratierte Ausstellung mit Neuheiten diverser Designer. Im Belgischen Viertel vereint sich das gesamte Spektrum der PASSAGEN-Shows: von High-End- Herstellern wie Boffi und Jan Kath in ihren Flagshipstores bis hin zu ungewöhnlichen Locations wie mosatec im Waschsalon. Die Kölner Einrichtungshäuser und Stores zeigen ihre Neuheiten wie z.B. Zaha Hadids „Cove Kitchen“ von Boffi. Im Rheinauhafen gibt es Showrooms wie Hypnos Beds oder Ikono zu entdecken. Auf der anderen Rheinseite präsentiert die Design Post 33 Aussteller von A wie acousticpearls bis Z wie ZEITRAUM.

design parcours ehrenfeld bis PASSAGEN Prize

Der elfte design parcours ehrenfeld ist nach wie vor einer der Hotspots. Auch der Verein angewandte kunst köln ist mit Unikaten zum Thema Boudoir vertreten. Design 18/12, das neue Ausstellungs-Cluster in den Kölner Stadtteilen Zollstock und Sülz ist zum dritten Mal mit dabei und präsentiert 27 Aussteller an 15 Orten, darunter ein „Tiny House“ Projekt. Premiere feiert der PASSAGEN Prize, der erste Designpreis, der das Zusammenspiel von Produkt und Inszenierung würdigt und erstmalig am 16. Januar im im Kölnischen Kunstverein verliehen wird. -ar

PASSAGEN – Interior Design Week Köln, 15-21.1., div. Orte, Eintritt frei, Programm unter www.voggenreiter.com/passagen2018

