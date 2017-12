Einrichten mit Stil

Ausgabe Januar 2018

Möbelgeschäfte und Einrichtungshäuser in Köln und Umgebung

Aunold Orthoschlaf

Die beiden diplomierten Sportlehrer Sven Herold und Holger Braun haben es geschafft, aus einem kleinen Naturmatratzengeschäft am Ring ein viel beachtetes Bettenfachgeschäft zu formen. Am neuen Standort in der Minoritenstraße findet der interessierte Kunde das auf ihn abgestimmte Schlafsystem. Nach dem Motto „besser schlafen“, wird hier mit Hilfe von Körpervermessung und Lageanalyse das passende Komfortbett erarbeitet.

INFO Minoritenstraße 9-11 (Innenstadt), Tel. 995 78 80, www.aunold.de

Biomöbel Genske

Das Einrichtungshaus Biomöbel Genske setzt seit mehr als 30 Jahren auf hochwertige, individuelle Einrichtungsplanung mit hohem ökologischem Anspruch. Auf 1.400 qm werden Möbel in einer abgestimmten Mischung aus Funktionalität und Design präsentiert, vom Schlafzimmer über Polstermöbel bis hin zu Kindermöbel und Massivholz-Küchen. Zudem werden von Zeit zu Zeit auch Feng-Shui-Beratungen angeboten. Biomöbel Genske ist Mitglied im Verband ökologischer Einrichtungshäuser e.V.

INFO Subbelrather Straße 24 (Ehrenfeld), Tel. 951 40 60, Ö: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h, www.genske.de

BoConcept

BoConcept verbindet dänisches Design mit urbanen Einflüssen. Mit mehr als 300 Stores steht BoConcept für modernes und funktionales Interieur. Der Stil der hochwertig designten Möbel- und Accessoires-Kollektionen ist nordisch schlicht.

INFO Hohenstaufenring 44-46 (Innenstadt), Tel. 65 01 47 60, Ö: Mo-Fr 10-20h, Sa 10-18h, So (Schautag) 13-17h, www.boconcept.com

bonodeluxe

bonodeluxe bietet massive Vintage-Holzmöbel, Tische, Kommoden, Schränke und Stühle an, die durch verschiedene Oberflächengestaltungen in die Gegenwart geholt werden, beispielsweise durch Lackierungen oder gefärbtes Wachs. Stühle werden hingegen z. B. mit hochwertigen Stoffen neu aufgepolstert.

INFO Schillingstr. 10 (Neustadt-Nord), Tel. 0172-667 60 13, Ö: Di/Fr 12-18h, Mi/Do 14-18h, Sa 12-15h, www.bonodeluxe.de

fischer’s lagerhaus

Auf 850 qm findet sich ein ganz besonderes Zusammenspiel an Möbeln und Wohnaccessoires. Geboten werden Möbel und Wohnkultur aus fernen Ländern wie Marokko, Indien, Indonesien, China und Thailand. Alte Möbelunikate aus China und Indien, aber auch frische Möbeltrends wie Industrial Design sind Teil des Repertoires.

INFO Beselerstr.2, Hürth, Tel: 02233-96 57 03, Ö: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h, www.fischers-lagerhaus.de

Granit

Granit steht für schwedisches Design und bietet jede Menge praktische Aufbewahrungslösungen, immer qualitativ hochwertig, nachhaltig und erweiterbar. Das Unternehmen Granit wurde 1997 von zwei jungen Müttern in Stockholm gegründet. Ihre Geschäftsphilosophie: Wer sein Leben vereinfacht, hat mehr Zeit zum Leben. Das Basissortiment umfasst acht Bereiche: Aufbewahrung, Interieur, Kreatives, Taschen, Küche, Deli, Bad und Gärtnern.

INFO Ehrenstraße 72, Tel. 82 82 99 98, Ö: Mo-Sa 10-20h, www.granit.com

Greatlive

Greatlive ist Plattform und Verkaufsfläche für Labels, Designer, Künstler und Handwerker. Vor fünf Jahren, vom stadtbekannten DJ Cem/Beatpackers eröffnet, hat sich das Greatlive in der Neustadt-Süd etabliert. Für Fans von nachhaltigen Produkten gibt es ein individuelles Sortiment von Accessoires, Klamotten, Drucken etc. Auch Möbel von Produktdesignern, wie die Sitzgarnitur Nomadisch von incmplt, oder die Epic-Buchstabenregale von Alex Wunderlich findet man hier.

INFO Luxemburger Strasse 41-43 (Neustadt-Süd), Tel. 80 14 66 90, Ö: Di-Sa, 12-19h, www.greatlive.de

Habitat

Seit 1964 steht Habitat für Inspiration und attraktive Möbeldesigns nach dem Motto „Das Nützliche soll schön, und das Schöne erschwinglich sein.“ Im Herzen von Köln, am Neumarkt, wird auf rund 1.500 qm das umfangreiche Sortiment von Habitat präsentiert. Originelle und elegante Designs machen Wohnräume lebenswerter und schaffen für jeden Kunden ein individuelles und einzigartiges Zuhause. Das Habitat Verkaufsteam unterstützt dabei mit kreativer Beratung.

INFO Neumarkt 12 (Innenstadt), Tel. 0211-866 34 43, Ö: Mo-Sa 10-20h, www.habitat.de

IKEA

Bei IKEA gibt es alles rund ums Wohnen, und das in allen erdenklichen Formen, Farben und Variationen. Die einen brauchen nur schnell ein neues Bücherregal, die anderen stellen sich gleich eine komplette Traumküche zusammen und lassen sie sich nach eigenen Vorstellungen planen und liefern.

INFO Godorfer Hauptstr. 171 (Godorf) & Butzweilerstr. 51 (Ossendorf), Tel. 0180-535 34 35, Ö: Mo-Do/ Sa 10-20h, Fr 10-21h (Godorf) & Mo-Do 10-20h, Fr 10- 22h, Sa 10-21h (Butzweilerhof), www.ikea.de

Kartell

Das italienische Unternehmen Kartell hat zusammen mit internationalen Top-Designern zeitlose Stilikonen aus Kunststoff geschaffen, in anderen Worten: echte Klassiker des zeitgenössischen Designs. Der Kölner Flagship-Store öffnete 2002 und war damals der erste seiner Art in Deutschland.

INFO Hahnenstrasse 11 (Innenstadt), Tel. 271 75 59, Ö: Mo 10-18h, Di-Fr 10-19, Sa 10-16h, www.kartell.com

RS-Möbel

Im RS-Möbel-Geschäft an der Venloer Straße 389/Gürtel werden auf über 2500 qm vielseitige Möbel aus massiven, ausschließlich heimischen Hölzern und eine Fülle an passenden Wohnaccessoires gezeigt. RS-Möbel hält seit jeher am Bewährten fest: an dem Werkstoff Massivholz. Mit großer Leidenschaft werden seit Jahrzehnten in Zusammenarbeit mit ausgesuchten traditionellen Handwerksbetrieben bezahlbare Möbel aus Kiefer, Buche, Wildbuche und Asteiche in klarer Formensprache für jeden Wohnbereich gebaut.

INFO Venloer Straße 389 ( Ehrenfeld), Tel. 42 77 77, Ö: Mo-Sa 9-19h, www.rs-moebel.de

smow

Ein Alleinstellungsmerkmal von smow Köln ist der starke Bezug zur Stadt Köln, anschaulich z. B. im „Kölner Wohnzimmer“. Geboten wird neben den einzelnen Einrichtungsprodukten auch ein ganzheitliches Konzept zur Gestaltung individueller Wohnaber auch Arbeitswelten, die an die jeweiligen Anforderungen seitens des Auftraggebers angepasst werden.

INFO Waidmarkt 11 (Innenstadt), Tel. 93 38 06, Ö: Mo-Fr 10-18, Sa 10-16, www.smow.de

TØNDEL

Schlicht, funktional, zeitlos und nachhaltig sind die Produkte, die bei TØNDEL zu finden sind: klassisches skandinavisches Design und zeitgenössische Entwürfe aus ganz Europa. TØNDEL bietet sorgfältig ausgewählte Möbel, Lampen und Wohnaccessoires, die einen individuellen Einrichtungsstil zu Hause und bei der Arbeit ermöglichen. Bei der Auswahl der Produkte ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis besonders wichtig – denn schönes Design in guter Qualität sollte für alle erschwinglich sein.

INFO Siemensstr. 9 (Neuehrenfeld), Tel. 16 99 61 31, Ö: Di-Fr 12-19h, Sa 12-18h, www.toendel.de

Welter & Welter

Wenn es um Kücheneinrichtungen mit Stil und Charakter geht, ist Welter & Welter die richtige Adresse. Im Showroom findet man ausgesucht schöne Möbel, Geräte und Utensilien, die optisch und funktional begeistern. Dies gilt besonders für die edlen Gas- und Standherde von bekannten Herstellern wie Lacanche oder Steel. Außerdem kann man Designklassiker und Retrokühlschränke bewundern, eine große Auswahl an Espressomaschinen testen und in 1000 schönen Dingen stöbern.

INFO Hohenstaufenring 72 ( Innenstadt), Tel. 995 12 50, Ö: Mo-Fr 10-18.30h, Sa 10-18h, www.stil-forum.de

Who’s perfect

Bei Who’s perfect finden Designliebhaber auf ca. 3.000 qm eine riesige Auswahl zeitloser Topseller. In puncto gutes Design wird nur selten diese Perfektion, Eleganz und handwerkliche Exzellenz italienischer Hersteller erreicht. Inspiriert von den schönsten Metropolen Italiens, bietet der Who’s perfect Store Köln seit mehr als zwölf Jahren Möbel für die Bereiche Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer und das Homeoffice.

INFO Hohenstaufenring 34-40 (Innenstadt), Tel. 42 03 91 40, Ö: Mo-Sa 10-20h, So 13-17h Probewohnen (keine Beratung, kein Verkauf), www.whos-perfect.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!