Home & Style

Ausgabe Januar 2018

Material als Statement

Für die jährlich wiederkehrende Trendskizze „Köln möbliert“ der imm cologne sollte ein Interior Design-Set mit Marmor gefunden werden. Als Location diente schließlich eines der imposanten Treppenhäuser Kölns aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Mischung aus neuen Produkten von Geberit, Axor und Bette sowie klassischen Gestaltungselementen macht den Reiz des Marmorbades in Köln-Nippes aus, das als Beispiel für die neue Generation von Bädern in Marmor-Optik dient – sowohl für Bäder aus imitiertem wie aus echtem Marmor.

Formvollendet erdverbunden

Die neue Badmöbelkollektion Mya von Burgbad interpretiert den Landhausstil völlig neu. Ganz aus natürlichen Materialien gefertigt, vermischt sie Naturverbundenheit mit dem urbanen Lebensstil. In der naturfarbenen Variante wirkt die aus echter Eiche gefertigte Badmöbelkollektion Mya besonders frisch und natürlich und passt ideal in ein helles Ambiente. Inspiration bei der Konzeption und Gestaltung von Mya lieferte die Tradition der Shaker-Möbel, deren authentische Ästhetik sich aus der Verbindung von Handwerkskunst, Naturmaterial und dem Bekenntnis zur Schlichtheit entwickelte.

Naturholz und Schiffsbohrwurm

Möbel aus reinem Naturholz sind etwas ganz Besonderes. Das sieht man, das riecht man, das fühlt man. Das Unternehmen Team 7 aus Österreich produziert seit mehr als fünf Jahrzehnten Massivholzmöbel für fast alle Bereiche des Hauses. Nur ein Raum hat bisher gefehlt: das Bad. Gemeinsam mit dem Badmöbelhersteller Keuco wurde jetzt die Edition Lignatur entwickelt, ein Badeinrichtungskonzept mit Unikat-Möbeln aus hochwertigen Naturhölzern wie Nussbaum, heller Eiche sowie Eiche Venedig, die mit Verzierungen durch den Schiffsbohrwurm eine besondere Optik erhalten.

Das Badezimmer zum Liebhaben

Das Badezimmer entwickelt sich zum Lieblingsraum für entspannte Stunden. Das Sofa bekommt Konkurrenz von stoffbespannten Badewannen. Die Stoffummantelung der freistehenden Badewanne BetteLux Oval Couture vermittelt ein neues Raumgefühl. „Bisher wurden Bäder überwiegend funktional betrachtet. Da hat man von Strahlart und Wasserresistenz geredet. Das sind alles technische Aspekte, aber die emotionale Seite (…) war wenig präsent“, erläutert der deutsche Designer Dominik Tesseraux seinen Grundgedanken zur BetteLux Oval Couture.

Boho ist das neue Ethno

Was sich mit dem Vintage-Stil schon ankündigte, hat mit Boho seine (bisher) endgültige Form erhalten: ein Aufbegehren gegen die repräsentative Kultur des Wohnens in cleanen, auf Hochglanz polierten Schau-Zimmern. Beim Boho-Stil darf gemischt werden, was auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammenzupassen scheint. Genau das stellt das Fotomotiv der „Köln möbliert“-Reihe dar, das ein Wohnzimmer-Ensemble rund um eine Lederpolstergruppe (freistil) und einem Teppich (Object Carpet) im originalen 50er-Jahre-Ambiente der Industrie- und Handelskammer zu Köln zeigt.

Im Süden ist ihr Tageslauf

Beim Pure Talents Contest – dem Nachwuchswettbewerb der imm cologne in Halle 3.1 – geraten Dinge in Bewegung: Wie eine Uhr, die die Zeit räumlich anzeigt, eine Leuchte, die ein Lichtfenster über die Wand wandern lässt. Licht in möglichst natürlicher Form in geschlossene Räume holen will die Berliner Designerin Sofia Souidi mit ihrer Leuchte Gradient. Diese projiziert ein in Farbe, Helligkeit und Form unmerklich variierendes, der Tageszeit und dem jeweiligen Wetter angepasstes Licht- Rechteck an die Wand – fast so, als würde die Sonne am (nicht vorhandenen) Fenster vorbeiziehen.

Flat Furniture

Im Interior Design lässt sich eine interessante Entwicklung beobachten: Möbel wirken betont grafisch und werden gerne an einer Wand, wie auf einer Postkarte inszeniert. Der Trend zum Flat Furniture macht kleine Wohnungen ganz groß und verwandelt Wände in dreidimensionale Kunstwerke. Das Prinzip ist ganz einfach: Man nehme ein oder mehrere Möbel mit einer eindeutigen Außenkontur, arrangiert diese im Idealfall vor einer passenden, unifarbenen Wand, stelle die Möbel auf einen trendigen Holzfußboden, sorge für eine dezent schattenfreie Beleuchtung – und fertig ist die Bühne für die individuelle Wohnszene.

Aus Licht gebaut

Wie viele Stimmungen lassen sich mit Licht erzeugen? Nach Auffassung von Lucie Koldova, der jungen tschechischen Designerin, die als Guest of Honor 2018 „Das Haus – Interiors on Stage“ auf der imm cologne in Halle 2.2 gestaltet, sind es fast unendlich viele. In ihrer Wohnvision „Light Levels“ zeigt sie die Ebenen des Lichts: Licht zum Repräsentieren, für kreative Arbeit, Licht zum Relaxen und Sich-Pflegen, zum Präsentieren und Ankleiden; Licht, um alleine zu sein und den Kopf frei zu bekommen und Licht, um Gäste willkommen zu heißen. „Das Haus“ bringt diese Facetten zum Strahlen.

