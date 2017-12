Intelligentes Wohnen

Ausgabe Januar 2018

Bei der internationalen Einrichtungsmesse „imm cologne” dreht sich dieses Jahr alles um die

Themen Licht und „smartes“ Wohnen

Traditionell und designorientiert, reduziert und kuschelig geht es im Januar in eine neue Möbelsaison. Die „imm cologne“ bildet die ganze Einrichtungswelt ab und überrascht nicht nur mit trend- und outdoor-gerecht aufgelegten Möbel-Klassikern, sondern auch mit Neuheiten für Boden und Wand. Letztes Jahr wurden auf der internationalen Einrichtungsmesse erstmals über 150.000 Besucher verzeichnet, wobei jeder zweite Fachbesucher aus dem Ausland kam. Auch dieses Jahr verspricht die „imm cologne“ zusammen mit der „LivingKitchen“ tausende Designbegeisterte anzuziehen. Insgesamt werden über 1.200 Aussteller erwartet, davon über 70 % aus dem weltweiten Ausland.

Leben im Widerspruch

Leder steht neben Plastik, reduziertes Design neben nostalgischem Vintage, kühle Grauund Weiß-Töne im Wohnzimmer neben einer pastellig angehauchten Küche und einem dunkelgrünen Schlafzimmer. 2018 existiert alles nebeneinander. Skandinavisches Design, innovative und wohnliche Textilien sowie angesagte Klassiker sind einige der Highlights der Einrichtungsmesse.

Neu: Pure Architects

Das Gelände der Koelnmesse birgt zur „imm cologne“ sowohl designorientierte „ Pure“-Bereiche als auch Hallen, in denen sich die unteren und mittleren Preissegmente präsentieren. 2018 wird erstmals das neue Messeformat „Pure Architects“ im Rahmen der „LivingInteriors“ an den Start gehen. Das Angebot an Möbeln wird so um die Bereiche Boden, Wand, Decke und Licht erweitert. Der neue Bereich ist in Halle 4.2 angesiedelt.

Digitales Wohnen

Bereits zum dritten Mal präsentiert die „imm cologne“ ein begehbares, funktionsfähiges „Smart Home“, diesmal am Standort „Pure Architects“. „Smart Home“ steht für die intelligente Vernetzung von elektrischen Geräten in der Wohnung, für Haus- und Hauswärmetechnik sowie die Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Dabei lässt es sich zuhause über fest installierte Bedienoberflächen oder von unterwegs bequem über Smartphone oder Tablet steuern. Zukünftig werden zunehmend selbstlernende Geräte den Markt erobern, die sich den Nutzungsgewohnheiten ihrer Besitzer anpassen. Teilnehmende Partner auf der imm cologne sind z. B. Rehau, Grohe, Miele und Nolte.

Es werde Licht

Dieses Jahr wird das Thema Licht als vollwertiges Einrichtungselement in das Konzept der „imm cologne“ integriert. Es steht im Fokus der Halle „Pure Editions“ und „Pure Architects“, wo es von dekorativen Leuchten über Beleuchtungssysteme bis hin zu digitaler Lichtsteuerung alles zu entdecken gibt. Lucie Koldova wurde nominiert, um das Format „Das Haus 2018“ zu einem poetischen Experiment über das Licht zu machen. Die junge Designerin aus Prag ist für ihr außerordentliches Gespür bei der Gestaltung von Leuchten und Lichtstimmungen bekannt. Die „imm cologne“ wird außerdem um Einrichtungsideen rund um das Bad bereichert. Auch hier werden attraktive Synergien zum Bad mit dem Trendthema Licht geboten.

Pure Talents

21 Produkte von 23 Designern und Designteams aus der ganzen Welt sind für die hiesige Sonderausstellung „Pure Talents“ nominiert. Die Jury des Nachwuchsdesigner-Wettbewerbs gibt am 16. Januar die drei Gewinner bekannt. Originelle Entwürfe, intelligente Lösungen und nachhaltige Produkte junger Gestalter stehen an diesem Tag im Mittelpunkt der Gespräche. Die „imm cologne“ fördert bereits seit 14 Jahren junge Designer. Viele ihrer Produkte fanden im Anschluss an die Messe ihren Weg in die Kollektionen namhafter Hersteller.

Küchen aus der Zukunft

Mit über 200 Ausstellern aus 21 Ländern ist die „LivingKitchen“ das größte und internationalste Küchenevent der Welt. Die Koelnmesse ruht sich auf diesem Erfolg nicht aus, sondern revolutioniert das Messeformat zur „LivingKitchen 2019“. Nächstes Jahr wird es die „LivingKitchen Vision2035“ geben – eine weltweit einzigartige Kücheninszenierung der Zukunft, die Aussteller und Besucher in die Zukunft beamt. Im Umfeld der „imm cologne 2018“ wird das neue Konzept allen Interessierten schon einmal vorgestellt. -ar

imm cologne, 15.-25.1., Koelnmesse, Messeplatz 1 (Deutz), Tel. 82 10, Mo-Sa 9-18h, So 9-17h, Messetage 15.-18.1., Tageskarte 60 € (VVK 45 €), Publikumstage 19.-21.1., Tageskarte 24 € (VVK 12 €), www.imm-cologne.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!