Ausgabe Januar 2018

Actionspiel für PS4, PC und Xbox One

“Mittelerde – Schatten des Krieges” sieht erneut den untoten Waldläufer Talion als Protagonisten. Er ist besessen vom geisterhaften Elbenschmied Celebrimbor, der einst für Sauron die magischen Ringe schuf, aber dann von diesem verraten und hingerichtet wurde. Talion und Celebrimbor wollen nun einen neuen Ring schmieden, um sich am schwarzen Herrscher zu rächen.

Da man nicht einfach so nach Mordor spazieren kann, um Sauron zur Strecke zu bringen, heißt erst einmal, eine Heerschar von Orks zu rekrutieren, um damit die Festungen des dunklen Reiches zu erstürmen. Damit es diesmal nicht so leicht wird, wie im Vorgängerspiel “Mordors Schatten”, muss der Spieler nun auch gegen Saurons schlagkräftigste Untergebene kämpfen, sprich u.a. gegen den Hexenkönig mitsamt seiner Ringgeister, gegen Kankra und einen feurigen Balrog.

Auf dem Weg zum Erfolg müssen verschiedene Ork-Hauptmänner Saurons besiegt werden, die dann auf die Seite des Spielers überwechseln. Sie sind dieses Mal auch keine namenlosen Kreaturen, sondern haben sogar spezielle Fähigkeiten und Schwächen, die es erforderlich machen, sie gezielt einzusetzen. Mit diesem Spielkniff sorgt “Mittelerde – Schatten des Krieges” für zusätzlichen Anreiz, Mordor auf der Suche nach den fähigsten Orks abzusuchen und sie in eigene Dienste zu stellen. Besondere Schätze sind die sogenannten epischen und legendären Orks – etwas dünner gesät, aber dafür auch mit besseren und mehr Fähigkeiten ausgestattet. Aus den unterworfenen Hauptmännern wählt der Spieler einen aus und macht diesen zum persönlichen Leibwächter, der in Notfällen schnell herbeigerufen werden kann.

“Schatten des Krieges” ist fast durchweg eindrucksvoller, stimmungsvoller und vielschichtiger als sein Vorgänger. Die Kommandanten der Festungen zu überwinden kann auf verschiedenen Wegen gelingen. Optionen sind z.B. die Einschleusung von Spionen oder Attentätern. Sind die Häuptlinge ausgeschaltet, entfällt für die Feindesburg auch deren Verteidigungsbonus. So geht die fällige Belagerung viel leichter von der Hand. Diese Belagerungen sind echte Highlights des Spiels. Die Inszenierung ist spektakulär und stimmungsvoll. Man arbeitet sich mit einer möglichst gut ausgewählten Armee von Siegpunkt zu Siegpunkt, um dann im Thronsaal in einem Bosskampf dem Obermotz gegenüber zu stehen. Auch wenn der Weg bis dahin oftmals ein bisschen zu einfach ist, so fordert dieser Gegner wegen seiner Spezialfähigkeiten doch enorm.

Das Kampfsystem setzt ebenso wenig auf komplizierte Kombos noch auf reine Dauer- und Schnellklickerei. Vielmehr muss jeder Klick gezielt eingesetzt werden, damit eine ordentliche Trefferkette erzielt wird. Dabei stimmt auch die Animation der Kämpfe und sorgt somit für die richtige Atmosphäre. Gegen eine Menge Orks kämpft es sich zudem anders als gegen einen gewaltigen Troll. Ein wenig nervig ist ab und zu die ungenaue Zielerfassung. Da geht so mancher Hieb daneben. Unpräzise Steuerung macht auch die Kletterpassagen ein wenig anstrengender, wenn sie auch durchaus ordentlich ausgefallen sind. Sie geben dem Spieler mehr Bewegungsoptionen an die Hand, und schließlich kann man auch auf dem Rücken eines Drachen von A nach B gelangen.

Für Abwechslung sorgen die vielen verschiedenen Fähigkeiten, die man seinem Helden verpassen kann, obendrein sind dafür auch noch ein paar Upgrades vorhanden. Darüber hinaus gibt es in der von Gegnern reichlich bevölkerten Welt von Mordor vieles zu entdecken. An allen Ecken und Enden stößt man auf Erinnerungen, die kurze Geschichten erzählen, oder aber Runen und Artefakte sowie legendäre Gegenstände, die sich zu Sets zusammenfügen.

Die grafische Umsetzung des Spiels sorgt für manchen Gänsehaut-Moment und authentische “Herr der Ringe”-Momente. Die Erkundung mancher Gebiete macht alleine wegen der schönen Optik viel Spaß. Was noch zu einem stimmigeren Gesamtbild fehlt, ist eine spannendere Charakterzeichnung der Helden. Da hätte “Schatten des Krieges” noch ein bisschen zulegen können.

Mit Echtgeld kann man sich im Übrigen einige, auch zeitliche Vorteile durch Zufalls-Lootboxen zu erkaufen. Da im Spielverlauf aber recht oft brauchbare Beute anfällt, kommt nicht zwingend das Gefühl auf, ins Portemonnaie greifen zu müssen, um voranzukommen.

